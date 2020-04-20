Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.

с чего всё началось

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10 процентов в условиях пандемии коронавируса. Как говорится в письме к председателю правительства России Михаилу Мишустину, данная мера может потребовать около 0,5-1 триллиона рублей.

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