Экономика
Москва 24АСИ предложило повысить зарплаты и пенсии бюджетникам
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10 процентов в условиях пандемии коронавируса. Как говорится в письме к председателю правительства России Михаилу Мишустину, данная мера может потребовать около 0,5-1 триллиона рублей.
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с чего всё началось
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% в качестве меры повышения спроса на продукцию промышленности и услуг в условиях коронавирусной инфекции.ТАСС19 апреля в 18:52
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АСИ предложило Мишустину новые меры поддержки бизнеса бюджетом до 2,2 трлн рублей
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