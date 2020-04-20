АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".