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АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
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Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".В источнике
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С чего всё начиналось
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АСИ предложило Мишустину приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий

"На время оказания поддержки работникам организаций [предлагается] приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости", - отмечается в документе.
ТАСС 17:49
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АСИ предложило временно приравнять мигрантов к российским гражданам

RT на русском 20:21
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АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ на время пандемии

Известия 19:24
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Мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособий

Lenta.ru 18:05
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