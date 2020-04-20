Общество

Газета.RuГазета.RuАСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
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с чего всё началось

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».
РБКвчера в 17:00

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АСИ предложило Мишустину приравнять мигрантов к россиянам для получения пособий

ТАССвчера в 18:28

В Совфеде исключили выплаты пособий неквалифицированным мигрантам

Газета.Ru04:24

АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ на время пандемии

Известиявчера в 19:24

АСИ предложило выдавать мигрантам пособия по безработице

Коммерсантъвчера в 18:49

АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице

РИА Новости03:32

Мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособий

Lenta.ruвчера в 18:05

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:36, Ашберн
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Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

RT на русском вчера в 10:18
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Здоровье

Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

У 78 пациентов и врачей городской больницы № 1 Екатеринбурга предварительно выявлен коронавирус, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в своем Instagram-аккаунте.
РБК 06:11
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
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Здоровье

Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о первых симптомах

Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о симптомах коронавируса, процессе лечения и самочувствии после выписки.
Lenta.ru 01:52
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Общество

Треть россиян поддерживают перенос майских праздников

Согласно полученным сведениям, перенос выходных с майских праздников на другое время, чтобы отдохнуть после самоизоляции, поддерживают 34% граждан России.
Пятый канал вчера в 22:09
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Общество

В Петербурге выросла зарплата курьеров, программистов и водителей

Курьеры стали больше получать почти на 10 тыс. рублей – зарплату повысили с 40 тыс до 49,5 тыс. рублей.
АБН 05:13
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
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Общество

«Яндекс» показал изменение интересов россиян во время самоизоляции

Какие запросы пользователей влетели вверх, а какие стали реже, определил «Яндекс» в своих исследованиях «Не выходя из дома».
Известия 05:36
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Общество

Составлен рейтинг соблюдающих самоизоляцию городов России

Эксперты Райффайзенбанка представили перечень городов РФ, жители которых соблюдают введенный на фоне распространения новой коронавирусной инфекции режим самоизоляции.
Журналистская правда 02:41
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Армия и оружие

США пожаловались на опасный перехват Су-35 их самолета

Российский истребитель Су-35 менее чем за два часа дважды перехватил патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon военно-морских сил США.
Труд 05:20
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Происшествия

СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ

Следователи СК России проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
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Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
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Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

RT на русском 03:06
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
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Происшествия

Задержан мужчина, расстрелявший людей в Канаде

В Канаде полицейские задержали стрелка, открывшего огонь по людям в городе Портапик.
Вести.Ru вчера в 12:10
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Гаджеты

Samsung наводнит рынок недорогими смартфонами с 5G

iXBT.com 05:31
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Общество

В Кузбассе ужесточили карантинные меры

Глава Кемеровской области Сергей Цивилев объяснял это решение необходимостью «поддержать сферу торговли в небольших городах и сельских территориях Кузбасса».
Коммерсантъ Новосибирск вчера в 22:39
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Армия и оружие

Системы С-350 повысят защиту РФ от крылатых ракет в четыре раза

Эксперты рассказали о преимуществах С-350 над С-400. Системы С-350 повысят защиту РФ от крылатых ракет в четыре раза.
Piter.tv 04:05
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Происшествия

В Воронежской области умер пациент с подозрением на коронавирус

Мужчина, работавший вахтовым методом в Москве, скончался в Воронежской области с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщает в понедельник правительство региона.
РИА Новости 06:19
Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек

У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
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Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
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Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
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Происшествия

В Тамбовской области у троих детей обнаружен коронавирус

В Тамбовской области у троих детей в возрасте от двух до семи лет зафиксирована коронавирусная инфекция.
Известия 18 апреля в 17:06
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Происшествия

В Москве умер начальник ППС Западного округа УВД от осложнений, вызванных коронавирусом

Начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному округу Москвы умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
ТАСС 04:45
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Наука

Компьютерное моделирование помогло исследовать липиды

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Происшествия

Площадь пожара в Красноярске составила тысячу «квадратов»

Барак и надворные постройки загорелись на площади одна тысяча квадратных метров в Красноярске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
РИА Новости 06:23
Общество

Постановление о максимальных выплатах безработным россиянам подписано

17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
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Политика

Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
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Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

РБК 06:28
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