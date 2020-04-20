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Газета.RuГазета.Ru
АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Общественный контроль
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Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.В источнике
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С чего всё начиналось
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АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».
РБК вчера в 17:00
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Глава АСИ предложила обеспечить мигрантов в России медицинской помощью

ТАСС 09:18
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Почему мигранты важны во время самоизоляции

News.ru 11:25
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АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

РБК вчера в 17:00
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