АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».

с чего всё началось

В России Агентство Стратегических Инициатив выступило с предложением временно приравнять мигрантов к россиянам. Это будет сделано для того, чтобы выплатить им пособия по безработице в период пандемии коронавируса. Письмо было направлено Мишустину.

В России предложили временно приравнять мигрантов к россиянам

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