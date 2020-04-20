Общество
Neva.TodayВ России предложили временно приравнять мигрантов к россиянам
В России Агентство Стратегических Инициатив выступило с предложением временно приравнять мигрантов к россиянам. Это будет сделано для того, чтобы выплатить им пособия по безработице в период пандемии коронавируса. Письмо было направлено Мишустину.
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с чего всё началось
АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».РБКвчера в 17:00
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Энергетика
Медведев сравнил ситуацию с ценами на нефть с картельным сговором
Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с ценами на нефть.
Lenta.ru 17:35
Энергетика
Стоимость барреля нефти ушла в минус
Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
Общество
В российских городах прошли виртуальные митинги
В российских городах прошли виртуальные митинги В понедельник, 20 апреля, в России впервые с начала эпидемии прошли массовые протестные акции — правда, большинство из них оказались виртуальными.
Коммерсантъ 16:41
Экономика
С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов
Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
Общество
В центре Владикавказа собрались выступающие против режима самоизоляции
RT на русском 08:07
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
Общество
Режим самоизоляции в России решили продлить
Власти планируют продлить режим самоизоляции в России, распространив его на майские праздники, а также на дни между ними.
Lenta.ru 13:00
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Член Совета Федераций Алексей Пушков в своем Twitter подверг критике поведение краснодарской чиновницы, которая отчитала медицинских работников за невозможность самостоятельно сшить бахилы.
Газета.Ru 12:03
Общество
Реаниматолог назвал симптомы, при которых нужно вызывать скорую
О симптомах, при которых необходимо срочно вызывать скорую помощь, рассказал анестезиолог-реаниматолог Алексей Бородкин.
ToDay News Ufa 11:08
Общество
В Москве умерли 29 больных с коронавирусом
Ведомости 16:41
Общество
СК России пообещал наказывать за пранки и издевательства над учителями
Представитель СК подчеркнула, что авторов видео с пранками могут привлечь в том числе к уголовной ответственности.
Вечерняя Москва 06:04
Общество
Названы регионы с приростом и убылью населения
В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
Общество
Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом
Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
Футбол
«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» из-за смерти воспитанника
Мадридский "Реал" выразил соболезнования столичному "Локомотиву" из-за смерти воспитанника Иннокентия Самохвалова.
Газета.Ru 17:45
Общество
Общественники потребовали дать Милашиной госзащиту после слов Кадырова
Группа активистов, деятелей культуры, правозащитников и политиков подписала письмо в Следственный комитет, в котором потребовала обеспечить госзащиту специальному корреспонденту «Новой газеты» Елене Милашиной, пишет издание.
РБК 17:19
Общество
Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом
Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко расплакалась из-за Топалова на шоу «Маска»
Известная российская телеведущая Регина Тодоренко не смогла сдержать слез на шоу «Маска», в котором приняла участие вместе со своим супругом Владом Топаловым.
iReactor 02:54
Общество
Курганские власти вводят дополнительные выплаты для поддержки населения во время пандемии
Отмечается, что увеличенное пособие и доплаты родителям будут выплачиваться с даты регистрации в качестве безработного в апреле, мае и июне.
ТАСС 11:20
Общество
Гидрометцентр: в Ростовскую область идет аномальное похолодание
Начиная со вторника, в Ростовской области и Краснодарском крае ожидается понижение температуры - аномалия в среднем составит до –4,5 градусов ниже нормы.
Donday.ru 09:01
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Протестующие во Владикавказе начали закидывать ОМОН камнями
Протестующие во Владикавказе, которые вышли на несанкционированный митинг против режима самоизоляции, начали бросать камни в бойцов ОМОНа.
Pravda.Ru 11:34
Общество
Беглов утвердил выплаты заразившимся коронавирусом медикам Петербурга
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о единовременных выплатах медицинским работникам, которые заразились от пациентов коронавирусной инфекцией, документ опубликован на сайте Смольного.
ЗакC.Ру 06:16
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
Общество
Штат Теннесси снимет карантин с первого мая
"Губернатор Билл Ли объявил, что срок действия указа, предписывавший жителям Теннесси оставаться дома, истечет 30 апреля, и подавляющее большинство коммерческих предприятий в 89 округах штата получат разрешение открыться с 1 мая", - говорится в заявлении губернатора.
РИА Новости 17:45
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет
Единственное в России судно, способное завершить строительство газопровода «Северный поток-2», начало путь из порта Находки на Дальнем Востоке в начале февраля.
РБК вчера в 22:04
Политика
Россия убрала двух украинских бизнесменов из санкционного списка
Россия убрала двух украинских предпринимателей Вадима Новинского и Андрея Киселева, занимающихся металлургией, из санкционного списка, пишет "Интерфакс".
Газета.Ru 16:06
Авто
На 50% может упасть российский авторынок
Бизнес-новости в Кирове 14:27
Биатлон
СБР утвердил тренерский штаб сборной РФ на следующий сезон
СБР на своем сегодняшнем заседании утвердил тренерский штаб сборной РФ по биатлону на следующий сезон, говорится в сообщении союза.
ProstoProSport 08:09
Происшествия
В затопленной квартире в Новороссийске нашли избитого ребенка
В Новороссийске в затопленной квартире на улице Видова был обнаружен избитый шестилетний мальчик.
Известия 07:18