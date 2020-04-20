Общество

Газета.RuГазета.RuАСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
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с чего всё началось

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Глава АСИ предложила обеспечить мигрантов в России медицинской помощью

ТАСС09:18

Почему мигранты важны во время самоизоляции

News.ru11:25

АСИ предложило создать дополнительную мединфраструктуру для мигрантов

РИА Новости10:25

Объяснено предложение приравнять мигрантов к россиянам для получения пособий

Lenta.ru07:07

АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ на время пандемии

Известиявчера в 19:24

АСИ предложило выдавать мигрантам пособия по безработице

Коммерсантъвчера в 18:49

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

РБКвчера в 17:00
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Наука

Ученые назвали период, когда наиболее заразен заболевший коронавирусом

Как сообщает ToDay News Ufa, ученые пришли к выводу о том, что инфицированный становится наиболее заразен за один-два дня до проявления синдромов COVID-19.
ToDay News Ufa 06:14
18
Общество

Виталий Калоев обратился к осетинам, митингующим во Владикавказе

URA.Ru 13:56
9
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
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Общество

Скворцова объяснила рост заражений корнавирусом

Шесть тысяч новых заражений коронавирусом 19 апреля объясняется увеличением проводимых тестов, пишет ТАСС со ссылкой на руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову.
Газета.Ru 14:41
267
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
2,1K
Шоу-бизнес

Российские пользователи атаковали инстаграм Джонни Деппа

РИА Новости 11:05
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Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
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Политика

Принцип домино: чем для России закончится срыв самоизоляции во Владикавказе

Во Владикавказе разогнали многотысячный митинг противников самоизоляции и властей Северной Осетии.
Московский Комсомолец 12:58
Футбол

Хачериди: не пытался ударить арбитра после игры

После игры издание "Прессбол" сообщило, что в протоколе матча указано, что Хачериди в подтрибунном помещении действовал агрессивно и пытался ударить главного судью матча Сергея Чистова, массажист команды Сергей Лапицкий нецензурно оскорблял судейскую бригаду и угрожал физической расправой.
РИА Новости 11:47
Кино

Эндрю Линкольн может вернуться в финал «Ходячих мертвецов»

Культуромания 14:44
3
Кино

Премьера «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном отложена на четыре месяца

Piter.tv 15:28
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Экономика

С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

Банк России установил новые правила наличных расчетов в РФ в валюте Российской Федерации (указание Банка России от 9 декабря 2019 г. № 5348-У "О правилах наличных расчетов"), а также в иностранной валюте (с соблюдением требований валютного законодательства РФ).
Гарант 07:19
6
Общество

В Москве скончались 29 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:49
692
Армия и оружие

Мантуров: танк «Армата» испытывался в Сирии в боевых условиях

Мантуров уточнил, что танки «Армата» были направлены в Сирию для того, чтобы учесть все нюансы в боевых условиях.
REGNUM вчера в 10:13
1,8K
Энергетика

Стоимость барреля нефти ушла в минус

Стоимость фьючерса барреля нефти на бирже Нью-Йорка с поставкой в мае ушла в минус, сообщает AFP.
BFM.ru 15:30
2,1K
Общество

«Яндекс» начал тестировать на коронавирус бесплатно

В рамках партнерства тестирование проводят лабораторные службы «Архимед», «Ситилаб», «Семейный доктор» и «Лабквест», использующие тест-системы ЦСП, «Генериум», «Литех» и «ДНК-Технология», а также экспресс-тесты компании EMG, в которую инвестировал Российский фонд прямых инвестиций.
Коммерсантъ 09:16
368
Здоровье

Признаки коронавируса выявили у трех студентов Московской академии СК

Симптомы коронавирусной инфекции зафиксированы у трех студентов Московской академии Следственного комитета (СК) России.
Вечерняя Москва 15:57
1
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости 12:43
2,9K
Общество

Мишустин упростил ввоз медицинских товаров для борьбы с коронавирусом

Постановление, упрощающее и ускоряющее беспошлинный ввоз в Россию медицинских товаров, необходимых для борьбы с COVID-19, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Народные новости 14:05
1
Здоровье

На предприятиях Татарстана обнаружили очаги распространения коронавируса

Роспотребназор объясняет рост числа случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в Татарстане возникновением очагов инфекции на предприятиях региона.
Коммерсантъ Казань 15:05
3
Авто

Продажи новых автомобилей могут упасть вдвое из-за коронавируса

Ведомости 14:49
38
Здоровье

Мурашко выразил надежду на спад пандемии коронавируса к лету

Глава Минздрава России Михаил Мурашко выразил надежду, что темпы распространения коронавируса в стране снизятся к лету.
Газета.Ru 12:24
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Шоу-бизнес

Тимати отнимает у Клавы Коки её сценическое имя

Bimru.ru 08:05
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Политика

Путин предупредил россиян о пике распространения коронавируса

По данным на 20 апреля, в РФ зафиксировано свыше 47 тысяч случаев заражения коронавирусом в 85 регионах.
Lenta.ru 07:25
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Происшествия

Глава отдела УВД по ЗАО Москвы скончался от коронавируса

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался начальник патрульно-постовой службы УВД по Западному административному округу Москвы полковник полиции Игорь Хвенько, сообщил источник ТАСС.
Вести.Ru 06:47
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Происшествия

Число жертв массового убийства в Канаде возросло

Оттава, 20 апреля 2020, 23:13 — REGNUM Число жертв массового убийства в канадской провинции Новая Шотландия возросло до 19 человек, 20 апреля сообщает агентство Associated Press.
REGNUM 16:13
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Здоровье

В больнице Екатеринбурга у 78 человек заподозрили коронавирус

Что еще известно:По состоянию на 20 апреля в Свердловской области выявлено 149 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 52 человека выздоровели, один умер.
Snob.ru 06:53
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Общество

Доктор Мясников заявил, что переболел коронавирусом

Врач и официальный представитель информационного центра по мониторингу ситуации с COVID-19 Александр Мясников рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией.
Российская газета 14:16
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Общество

В России за сутки умерли 40 пациентов с коронавирусом

За сутки в России умерли 40 пациентов с коронавирусом, общее число возросло до 313, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
РИА Новости 18 апреля в 03:40
Космос

«Пылевые вихри» могут существовать на Титане

Пылевые вихри могут кружиться вокруг огромного спутника Сатурна Титана, сообщается в новом исследовании.
AstroNews.ru 09:15
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