Общество

Газета.RuГазета.RuАСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
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с чего всё началось

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».
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Назван средний возраст зараженных коронавирусом в России

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Общество

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Каждое второе мобильное приложение банка могут взломать хакеры

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным на утро 20 апреля, цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 4,06%, до $26,94 за баррель.
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Общество

В Кремле назвали сроки принятия решения по режиму самоизоляции

За весь период в нашей стране зафиксировано свыше 42 тысяч случаев заболевания новым типом коронавирусной инфекции.
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С 27 апреля – новый порядок наличных расчетов

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Общество

Губернатор потребовал оптимизировать выдачу новых пропусков в Ростове

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