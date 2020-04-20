Общество
Газета.RuАСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
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с чего всё началось
АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».РБКвчера в 17:00
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