Общество

Газета.RuГазета.RuАСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
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с чего всё началось

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».
РБКвчера в 17:00

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Глава АСИ предложила обеспечить мигрантов в России медицинской помощью

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АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ на время пандемии

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АСИ предложило выдавать мигрантам пособия по безработице

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В Госдуме отреагировали на предложение уравнять мигрантов и граждан РФ

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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 09:38, Ашберн
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Минкульт возместит потери музеев и театров

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Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

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АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС вчера в 18:52
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Культура

«Брянская губерния» 8 и 9 мая выпустит в эфир проект «Поющий батальон»

Музыкальный теле- и радиопроект посвящён 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Газета Вперед (Погарский район Брянской области) 09:30
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Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Во Владикавказе на площади в центре города проходит несогласованный митинг против режима самоизоляции, действующего по всей стране из-за пандемии коронавируса, сообщает корреспондент «Коммерсанта».
Ведомости 08:51
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
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Общество

Прокурор просит снизить наказание активисту Котову до 1,5 года колонии

ТАСС 09:17
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

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РИА Новости вчера в 08:00
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Гаджеты

В России стартовали продажи нового Nokia 5310

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Генпрокуратура направила в суд дело о крушении SSJ100 в Шереметьево

РИА Новости 07:23
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
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Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

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Общество

Собянин назвал достаточными введенные в Москве ограничения

Говоря о режиме всеобщей самоизоляции, Собянин заявил, что эту меру нужно продолжать применять, поэтому московские власти продлили ограничения, в том числе пропускной режим, до 1 мая.
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Экономика

В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей

Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости вчера в 07:24
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Политика

Путин предупредил о пике коронавируса

Глава государства подчеркнул, что власти учитывают все возможные сценарии события.
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Галкин показал, как Пугачева в зеленой пижаме празднует Пасху

Алла Борисовна предстала перед фанатами без макияжа и в зеленой пижаме, что только добавило ролику домашнего уюта.
Слово и Дело 02:36
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Политика

Участников Парада отправят на карантин

Вести.Ru 05:22
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Политика

Путин заявил, что в России замедляется распространение коронавируса

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с отечественными вирусологами заявил, что распространение инфекции на территории РФ продолжается, однако данный процесс удалось притормозить, рассказывает "Лента.ру".
Ореанда-Новости 07:40
Общество

Постановление о максимальных выплатах безработным россиянам подписано

17 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
Vologda-poisk.ru 05:27
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Игры

Crysis Remastered включит в себя основную игру и, возможно, Warhead

Несколько дней назад Crytek сообщила, что работает над ремастером Crysis.
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Общество

Сергей Цивилёв прокомментировал слова президента

Глава Кузбасса оперативно отреагировал на слова Владимира Путина о эффективности мер борьбы с распространением коронавируса на территории региона.
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
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Шоу-бизнес

Дарья Пынзарь шокировала подписчиков, сняв наращенные волосы

Экс-участница скандального проекта «Дом-2» Дарья Пынзарь удивила поклонников, показав фото без наращенных волос.
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Депздрав назвал причину смерти женщины возле дома в Москве

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В Москве стабилизировалось число тяжелобольных коронавирусом

В течение десяти последних дней количество тяжелобольных стабилизировалось где-то на уровне 1–1,3 тыс. в сутки.
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Общество

Заболевшим коронавирусом врачам в Петербурге выплатят по 300 тысяч

Заболевшие коронавирусом сотрудники медицинских учреждений в Санкт-Петербурге получат единовременную выплату в размере 300 тысяч рублей.
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Общество

Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России

Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
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Экономика

Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта

В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
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Армия и оружие

Пилот МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем НАТО

Ролик появился на канале Fighterbomber в Youtube. На видео МиГ-31 приближается к истребителю НАТО и приветствует его пилота.
Суть событий вчера в 09:20
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