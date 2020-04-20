Общество
Газета.RuАСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
Читать в источнике
Оценить8,3K
с чего всё началось
АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 06:12, Ашберн
Происшествия
На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом
Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
Общество
Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей
Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
Единоборства
Тони Фергюсон посоветовал Хабибу Нурмагомедову уйти из UFC
Боец UFC Тони Фергюсон в интервью телеканалу ESPN поделился мнением о шансах Хабиба Нурмагомедова продолжить выступление на ринге после отказа от участия в турнире UFC 249.
Piter.tv 03:15
Экономика
Более 960 млн рублей может недополучить АК «Якутия»
Ранее телеканал "Якутия 24" сообщал, что авиакомпания вернула пассажирам более 9,5 тысяч билетов на 102,7 миллионов рублей без применения штрафов в связи с коронавирусом.
Якутия 24 05:03
Происшествия
Ещё трое погибли в Краснодарском крае от коронавируса
По данным на 20 апреля на территории Краснодарского края коронавирус унёс жизнь ещё троих пациентов: от 41 до 82 лет.
Anapa.life 04:44
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса
Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
Здоровье
78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом
Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
Здоровье
Опасность коронавируса для беременных раскрыта
По словам акушера-гинеколога Любови Ерофеевой, к группе риска заражения коронавирусной инфекцией относятся не только граждане старше 65 лет, но и беременные женщины.
Evo-rus.com 01:23
Здоровье
В Удмуртии зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом
45 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии за 19 апреля, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
АиФ Удмуртия 03:15
Общество
В Саратовской области заработал пропускной режим. Правила и штрафы
С сегодняшнего дня, 20 апреля, на территории Саратовской области начал действовать пропускной режим.
Четвертая Власть 00:23
Культура
В Сети опубликована первая серия «Третьяковки со Шнуром»
ИА Красная Весна 01:32
Общество
Первые задержания на митинге во Владикавказе попали на видео
Во Владикавказе на видео попали первые задержания на несанкционированном митинге, который устроили сторонники Вадима Чельдиева.
Регион online 05:57
Общество
Ученый спрогнозировал развитие эпидемии коронавируса в России
Каримов отметил, что эпидемия коронавируса в РФ достигнет пика к середине мая, а на плато выйдет к первой декаде июня.
RuNews24.ru вчера в 17:27
Армия и оружие
Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США
RT на русском 05:37
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru вчера в 11:18
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Культура
Стали известны участники нового выпуска шоу «Маска»
"В новом выпуске шоу зрителей вновь ждет сюрприз: специальный гость – Зайка – вместе с полюбившимися участниками, он выйдет на сцену и покажет свой музыкальный номер", — сообщается на официальном аккаунте НТВ в Instagram.
iReactor 17 апреля в 05:35
Происшествия
Власти Москвы назвали причину смерти москвички у подъезда
РИА Новости 05:58
Общество
Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве
Диагностика позволяет все больше выявлять пациентов с лёгкой формой коронавируса или без симптоматики, медицинская сеть работает в нормальном плановом режиме, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии коронавирусного стационара в ГКБ номер 24.
РИА Новости 05:22
Политика
Песков рассказал о ситуации со средствами защиты от вирусов в регионах
Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом с 15 апреля в Московском регионе действуют пропуска для поездок на транспорте.
Известия 05:35
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
Общество
Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных
Отвечая на вопрос о мерах поддержки граждан, Костин отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но сейчас для нее не время».
РБК 02:00
Здоровье
Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о первых симптомах
Переболевшие коронавирусом россиянки рассказали о симптомах коронавируса, процессе лечения и самочувствии после выписки.
Lenta.ru 01:52
Шоу-бизнес
Петросян и Брухунова перестали скрывать, что живут вместе
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова перестали скрывать, что живут вместе.
ТВ Центр вчера в 11:26
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
Газета.Ru 03:11
Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Футбол
Зинченко: нас предупредили, чтобы мы не писали Гвардиоле в это тяжёлое время
Украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал, что в настоящее время футболисты не общаются с главным тренером команды Пепом Гвардиолой, у которого недавно умерла мама.
Чемпионат вчера в 17:52
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11