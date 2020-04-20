Общество

Газета.RuГазета.RuАСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ на время пандемии коронавируса для получения ими пособий по безработице.
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с чего всё началось

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Объяснено предложение приравнять мигрантов к россиянам для получения пособий

Lenta.ru07:07

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

РБКвчера в 17:00

АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице

РИА Новости03:32

АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ на время пандемии

Известиявчера в 19:24

АСИ предложило выдавать мигрантам пособия по безработице

Коммерсантъвчера в 18:49

АСИ предложило Мишустину приравнять мигрантов к россиянам для получения пособий

ТАССвчера в 18:28

Эксперт оценил идею выплаты пособий мигрантам наравне с гражданами РФ

News.ru06:38
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Общество

Во Владикавказе проходит митинг против самоизоляции

Коммерсантъ 07:13
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Шоу-бизнес

Наталья Ветлицкая выздоровела после предполагаемого коронавируса

Ветлицкая активно продвигает в своих обращениях идею о том, что коронавирус стал своего рода карой человечеству за то, что оно сделало с природой.
Pravda.Ru 05:32
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Происшествия

Названа причина смерти оставленной на лавке у подъезда москвички

Lenta.ru 06:56
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Здоровье

Власти сообщили о коронавирусе у 78 человек в больнице Екатеринбурга

РБК 06:11
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседям по даче

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, мешающие соседнему дачному участку.
Коммерсантъ вчера в 19:22
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Здоровье

В Петербурге заразившиеся коронавирусом медики получат компенсацию

Медработники государственных медучреждений в Санкт-Петербурге, которые заразились коронавирусом при оказании помощи пациентам, получат 300 тыс. рублей, при установлении инвалидности после заражения коронавирусом – 500 тыс. рублей, в случае смерти медика от коронавируса его семья получит 1 млн рублей.
Rambler News Service 06:47
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Происшествия

На Урале больной коронавирусом мужчина порезал полицейского ножом

Полицейский в Екатеринбурге получил ножевое ранение во время госпитализации больного COVID-19, сообщил журналистам в понедельник глава пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РИА Новости 05:24
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Общество

В России подтвердилось 4268 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 20 апреля 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:46
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Армия и оружие

Военные сообщили о подлете самолета США к объектам России в Сирии

РБК 06:28
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Гаджеты

В России выпустили «иной» телефон с WhatsApp, YouTube и сервисами Google дешевле 2 тысяч рублей

Благодаря KaiOS, на телефоне доступны многие популярные приложения, включая WhatsApp, Facebook, YouTube, а также другие сервисы Google (Google Assistant, Google Maps и Google Search).
iXBT.com 06:18
Политика

Путин заявил о приторможенном распространении коронавируса в России

Распространение коронавируса продолжается не только в Москве, но и в других регионах России, однако благодаря подготовке, этот процесс удалось притормозить, заявил президент Владимир Путин.
РБК 07:20
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Культура

Андрей Макаревич вступился за сериал «Зулейха открывает глаза»

Музыкант Андрей Макаревич в своем фейсбуке вступился за сериал «Зулейха открывает глаза», который показывают по телеканалу «Россия 1», и напомнил о популярности оригинальной книги среди читателей.
Афиша Daily 04:28
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Шоу-бизнес

Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва вчера в 09:05
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Политика

Путин сказал, что пик заболеваемости коронавирусом еще впереди

Президент на совещании по эпидемиологической обстановке в России 20 апреля заявил, что пик пандемии коронавируса в России еще не пройден.
Комсомольская правда 07:13
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Происшествия

Исполняющему обязанности замглавы Хакасии предъявили обвинение

Исполняющему обязанности заместителя главы Республики Хакасия Сергею Новикову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.
RT на русском 18 апреля в 10:15
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Политика

Премьер-министр указал на недоосвоение регионами денег из бюджета

Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал от регионов, медленно осваивающих средства на оснащение медицинских учреждений для приема больных коронавирусом, делать это эффективнее.
Российская газета 06:43
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Общество

«Аэрофлот» перестал лидировать по числу рейсов по России

Компания «Аэрофлот» впервые перестала лидировать по количеству внутренних рейсов, подсчитали «Ведомости».
Коммерсантъ 06:36
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Авто

Volkswagen полностью рассекретил минивэн Viloran

Ранее компания Volkswagen провела премьеру концепта компактного кросса Nivus для южноамериканского и европейского рынков.
RuNews24.ru 03:47
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Здоровье

В Свердловской области подтвердились еще восемь случаев коронавируса

В Свердловской области подтвердились еще восемь случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщил источник Znak.com.
Znak.com 02:44
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Армия и оружие

ВМС США сообщили о перехвате своего самолета российским Су-35

ФАН вчера в 20:55
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Экономика

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
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Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус — возбудитель COVID-19 действует странно, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1".
РИА Новости вчера в 21:00
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Общество

Пушков раскритиковал чиновницу из Краснодара за нападки на врачей

Российский сенатор Алексей Пушков в своем микроблоге в твиттере возмутился из-за сообщений о том, что замминистра здравоохранения Краснодарского края отчитала врачей за то, что они не могут сшить бахилы.
РИА Новости 04:51
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Технологии

Последнее обновление Windows 10 обернулось «синим экраном смерти»

В Microsoft пока не признали возникшие сбои в системе после обновления, а значит их никто не будет устранять.
Astera 06:59
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Общество

СК отследит пранки против ведущих дистанционно уроки учителей

Ранее Центральный районный суд Челябинска оштрафовал двух человек за розыгрыш про COVID-19.
RT на русском 05:17
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Здоровье

В Москве 60 выздоровевших от коронавируса стали донорами плазмы

«Люди начали откликаться, и на сегодняшний день в Москве такими донорами стали уже 60 человек», — цитирует Ракову ТАСС.
RT на русском 05:56
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Общество

Мусульмане России оскорблены сериалом «Зулейха открывает глаза»

Муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов высказал своё недовольство из-за сериала «Зулейха открывает глаза».
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Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
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Наука

Назвали период, когда заболевший коронавирусом наиболее опасен

Количество генетического материала коронавируса в мазках инфицированных в первый день проявления симптомов было максимальным, но примерно в течение 21 дня уменьшалось.
МедиаПоток 05:32
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