Общество
РИА НовостиАСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом.
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Здоровье
«И встает вопрос: это мир микробов или людей?» Интервью молекулярного биолога Сергея Нетесова, который 17 лет руководил наукой в «Векторе»
Ничтожное существо, о котором еще в начале 2020 года мир людей не имел почти никакого представления, сегодня правит людьми.
Новая газета 05:00
Происшествия
У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4
Геологическая служба США сообщает, что у берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4.
RT на русском 17:42
Армия и оружие
Российские военные испытали танк «Армата» в Сирии
Новый российский танк Т-14 "Армата" прошел обкатку в Сирии, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Интерфакс 09:31
Политика
Антикоррупционный комитет назвал главу Хакасии виновным во взятке зама
Глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов прокомментировал скандал вокруг исполняющего обязанности заместителя губернатора Хакасии Сергея Новикова.
РЕН ТВ вчера в 10:00
Происшествия
В Канаде число жертв стрельбы достигло 16 человек
В канадской провинции Новая Шотландия жертвами стрельбы стали по меньшей мере 16 человек, передает CBC News со ссылкой на комиссара полиции.
РИА Новости 21:39
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Общество
Суд арестовал активы трех российских компаний по вылову краба
30 марта Южно-Сахалинский городской суд вынес решение об аресте долей в трех компаниях, которые занимаются выловом краба.
Компания вчера в 09:23
Экономика
Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток
Пенсионные накопления принесли «бумажный» убыток По итогам первого квартала ни одна из частных управляющих компаний (УК), распоряжающихся пенсионными средствами клиентов Пенсионного фонда России (ПФР), не смогла показать положительный результат.
Коммерсантъ 17:40
Общество
Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Врач рассказал о странностях коронавируса
Врач-инфекционист Владимир Никифоров рассказал о странностях нового типа коронавируса COVID-19. Об этом он заявил в эфире "России 1".
Газета.Ru 21:37
Авто
Путин поздравил «АвтоВАЗ» с 50-летием выпуска первого автомобиля
Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО "АвтоВАЗ" с 50-летием со дня выпуска первого автомобиля марки ВАЗ-2101 "Жигули".
ТАСС 04:05
Общество
В Кемерово из Бангкока прибыли 76 россиян
РИА Новости 22:07
Общество
В Китае опровергли слухи об искусственном создании коронавируса
Глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин заявил, что нет никаких доказательств того, что коронавирус нового типа, вызвавший вспышку заболевания COVID-2019 по всему миру, имеет искусственное происхождение.
Российская газета 05:48
Общество
Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru 19:11
Авто
УАЗ продолжает сертифицировать «Русский Прадо»
Как уже сообщалось ранее, новый «Русский Прадо» выйдет на рынок с ценой около 1,5 млн рублей ориентировочно в середине будущего года.
Tvoe-avto.com 17 апреля в 05:58
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
Вести.Ru 13:45
Происшествия
Два человека пострадали при ДТП в Корсаковском районе
ДТП произошло сегодня, около 12 часов дня в Корсаковском районе. В районе Третьей Пади столкнулись Toyota Raum и Nissan Skyline.
АСТВ 21:57
Транспорт
Собянин продлил и дополнил пропускной режим в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ранее принятые ограничения до 1 мая, а также ввел в столице дополнительные меры по борьбе с распространением коронавируса – они начнут действовать с 22 апреля.
Газета.Ru вчера в 04:51
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Происшествия
Благовещенец ушел гулять с собакой и пропал
В Благовещенске пропал Моргунов Николай Александрович 1974 года рождения.
Амур.инфо 07:42
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем НАТО
Видео сближения российского истребителя-перехватчика Миг-31 с натовским F16 опубликовал Youtube-канал Fighterbomber 18 апреля.
ИА Красная Весна 10:35
Происшествия
Третий человек умер от коронавируса в Иркутской области
Третий человек, заболевший коронавирусной инфекцией, умер в Иркутской области.
АиФ Иркутск 21:50
Политика
Минобороны России доставило медпомощь из Китая в Молдавию
Доставка медицинского груза из Китая в Кишинев, по просьбе правительства Молдавии, было осуществлено Министерством обороны России, 19 апреля сообщили в Минобороны.
ИА Красная Весна 16:59
Здоровье
В Архангельской области число заразившихся возросло в разы
В Архангельской области за сутки у 68 человек выявлен COVID 19.
Readovka.ru 04:51
Экономика
В России 14 банкам разрешили выдавать беспроцентные кредиты бизнесу
Минэкономразвития России подписало соглашение с 14 российскими банками о выдаче беспроцентных кредитов малому и среднему бизнесу.
Газета.Ru вчера в 07:03