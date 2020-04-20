Коронавирус

РБКРБКАСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособий

Lenta.ru18:05

В России предложили приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий

Online47.ru18:37

Мишустину предложили приравнять мигрантов к гражданам РФ на время пандемии

News.ru18:13

АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий

Коммерсантъ18:49

АСИ предложило Мишустину приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий

ТАСС17:49

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

РБК17:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:19, Ашберн
Общество

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом

Российская газета 16:37
623
Общество

Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch

Чемпионат 17:00
2
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
3,5K
Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
2
Единоборства

Нурмагомедов назвал себя самым доминирующим чемпионом в истории UFC

Чемпионат 16:22
2
Происшествия

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде

Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
7
Экономика

АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5-10% для повышения спроса на продукты промышленности в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском 19:03
Общество

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
Вести.Ru 12:45
2,1K
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
409
Футбол

«Барселона» может играть без зрителей до февраля 2021 года

Soccer.ru 15:09
Шоу-бизнес

Прилучный ответил на обвинения в избиении жены

Актер Павел Прилучный ответил на обвинения со стороны жены Агаты Муцениеце в домашнем насилии, сообщает портал Вести.Ru со ссылкой на прямой эфир актера в социальной сети Instagram.
Газета.Ru 08:02
100
Общество

428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

428 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.
Министерство здравоохранения МО вчера в 14:29
483
Происшествия

У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4

RT на русском 17:42
1
Здоровье

На Украине более тысячи медиков заразились коронавирусом

Свыше одной тысячи медицинских работников заразились новой коронавирусной инфекцией на Украине, заявил глава Минздрава страны Максим Степанов в ходе брифинга в воскресенье.
Парламентская газета 08:07
6
Футбол

Хачериди пытался ударить судью после матча с «Витебском»

ГЛАС.RU 04:11
Космос

Запуск спутников связи отложен из-за брака в «Протоне»

Piter.tv 15:57
7
Футбол

«Реал» хочет продать Хамеса и Бэйла летом

Бэйл перешёл в «Реал» из «Тоттенхэма», Хамес — из «Монако», Одриосола — из «Реала Сосьедад» (сейчас он выступает на правах аренды за мюнхенскую «Баварию»).
Чемпионат 18:56
Космос

Астрономы обнаружили самый молодой магнитар в Галактике

N+1 17 апреля в 07:38
1
Киберспорт

Российская команда Virtus.pro по Dota 2 выиграла европейский дивизион ESL One Los Angeles

RT на русском 17:39
5
Авто

Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом

Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
63
Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
1,6K
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
339
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч

В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
49
Экономика

Глава ВТБ Андрей Костин — РБК: «К великой изоляции пришли все»

Исходим из того, что нам известно на сегодня, а что мы будем знать завтра — это вопрос другой.
РБК 17:00
6
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
771
Шоу-бизнес

Мария Порошина очаровала зрителей номером в ультракоротком платье

Порошина появилась в кадре в ультракоротком черном платье и с пышной причёской в ретро-стиле.
Bimru.ru 10:02
4
Хоккей

Быков назвал причины массового отъезда российских хоккеистов в США

Причины массового перехода в НХЛ российских хоккеистов назвал бывший тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, 19 апреля сообщает RT.
ИА Красная Весна 19:01
Политика

Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год

Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
REGNUM 18:15
62
Авто

«Убийца» «Патриота»: все проблемы подержанного Great Wall Hover

После модернизации и под новым именем китайцы возвращают на наш рынок свой бывший бестселлер образца аж 2005 года - Great Wall Hover.
Российская газета 12:12
2
Футбол

Облак назван лучшим голкипером мира по версии FourFourTwo

Сайт FourFourTwo представил свою версию списка из десяти лучших голкиперов мира. Замкнул рейтинг вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид Де Хеа.
Metaratings 16:57
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное