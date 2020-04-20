Общество
РБКАСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».
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с чего всё началось
"На время оказания поддержки работникам организаций [предлагается] приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости", - отмечается в документе.ТАССвчера в 17:49
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