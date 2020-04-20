"На время оказания поддержки работникам организаций [предлагается] приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости", - отмечается в документе.

с чего всё началось

АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

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