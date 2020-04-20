Общество

РБКРБКАСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».
Читать в источнике
Комментировать2,5K
с чего всё началось

АСИ предложило Мишустину приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий

"На время оказания поддержки работникам организаций [предлагается] приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости", - отмечается в документе.
ТАССвчера в 17:49

Подробнее о событии

Главные новости к утру 20 апреля

Коммерсантъ00:04

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян для получения пособий

РИА Новостивчера в 21:09

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

РБКвчера в 17:00

АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ на время пандемии

Известиявчера в 19:24

Мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособий

Lenta.ruвчера в 18:05

АСИ предложило Мишустину приравнять мигрантов к гражданам РФ для получения пособий

ТАССвчера в 17:49

АСИ предложило временно приравнять мигрантов к российским гражданам

RT на русскомвчера в 20:21
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 01:36, Ашберн
Политика

Самолёт с медицинскими масками прилетел из Узбекистана в Москву

News.ru 18 апреля в 11:37
421
Хоккей

Зарипов хочет получать в «Ак Барсе» 100 млн рублей в год

Нападающий и капитан «Ак Барса» Данис Зарипов намерен получать по новому контракту с клубом 100 миллионов рублей в год.
Metaratings 18 апреля в 08:39
9
Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
902
Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
2,5K
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru вчера в 11:18
347
Общество

Райффайзенбанк составил топ-20 городов по соблюдению самоизоляции

Москва возглавила составленный Райффайзенбанком рейтинг российских городов, жители которых наиболее строго соблюдают введенный из-за пандемии коронавируса режим самоизоляции.
РБК 01:05
Общество

КПП вызвал пробку на Сарапульском тракте

Udm-Info вчера в 10:57
17
Экономика

Власти Москвы оценили объем отсрочки по налогам для предприятий

Объем беспроцентной отсрочки по налогам для предприятий в Москве составит 9,65 миллиарда рублей, сообщается на сайте мэра столицы.
РИА Новости 01:10
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,7K
Армия и оружие

«Пробить невозможно»: чем Москву прикроют от ракетного удара

РИА Новости 01:00
6
Политика

Путин упростил правила пребывания иностранцев в России

Как сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что в условиях пандемии все субъекты России должны работать активнее и быстрее — все запланированные мероприятия для борьбы с коронавирусом должны реализовываться в срок.
REGNUM 18 апреля в 06:07
1,9K
Происшествия

Число жертв стрельбы в Канаде увеличилось

Число жертв стрельбы в городе Портапик канадской провинции Новая Шотландия увеличилось до 16 человек.
Lenta.ru вчера в 22:41
178
Общество

Инфекционист рассказал о странностях коронавируса

Коронавирус ведет себя очень странно. Диагностика COVID-19 в связи с этим затруднена.
Российская газета вчера в 23:47
341
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
801
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,7K
Общество

Кабмин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей

Изначально перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, состоял из девяти сфер: авто- и авиаперевозки, организации досуга, спорта, гостиничный бизнес, общественное питание и другие.
Российская газета 18 апреля в 08:30
278
Шоу-бизнес

Друг Надежды Бабкиной рассказал о самочувствии певицы

Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина, госпитализированная с пневмонией, чувствует себя хорошо, находится в обычной больничной палате без поддерживающих средств и восстанавливает силы, сообщил друг артистки, певец Евгений Гор.
РИА Новости 18 апреля в 12:30
41
Общество

Глава лаборатории в Ухани ответил на обвинения в создании коронавируса

Ученый пояснил, что давно занимается обеспечением биологической безопасности лаборатории и знает, что подобное не могло произойти.
Портал Поиск вчера в 05:59
658
Здоровье

Восемь новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Хакасии

Абакан, 20 апреля 2020, 07:30 — REGNUM Ещё у восьми жителей Хакасии лабораторно подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 20 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 00:30
20
Здоровье

Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о симптомах болезни

Россияне, переболевшие коронавирусом, рассказали о симптомах заболевания.
ФАН 01:04
7
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

Вести.Ru вчера в 13:45
236
Общество

Самолет с россиянами вылетел из Таиланда в Кемерово

Известия вчера в 09:58
51
Здоровье

Роспотребнадзор напомнил о пользе мыла в период пандемии

Специалисты Роспотребнадзора советуют пользоваться любым мылом, а не обязательно "антибактериальным".
Российская газета вчера в 21:21
52
Общество

В Москве умерли еще 28 пациентов с коронавирусом

В столице скончались 28 человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 18 апреля в 15:55
668
Шоу-бизнес

Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Муцениеце

Ранее Муцениеце призналась: Прилучный поднял на неё руку и потребовал, чтобы она с детьми покинула их общий дом.
News.ru вчера в 07:41
111
Экономика

РСПП и Минфин предлагают правительству думать о новых инвестициях

Предложение РСПП и Минфина заключается в том, чтобы включить СЗПК как форму «поощрения правительством развития инвестирующих компаний» в один из пакетов поддержки экономики от спада по итогам пандемических ограничений, хотя федеральных бюджетных расходов или прямых налоговых льгот инвестпроекты не требуют.
Коммерсантъ вчера в 17:40
Общество

Шесть человек после посещения похорон умерли от коронавируса в США

Как пишет издание New York Post, в большом скоплении людей, посетивших это мероприятие в начале марта, оказался переносчик коронавируса.
Live24 01:02
Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Как считает Костин, рост курса доллара на 15% произошел «в допустимых для банков пределах».
РБК 00:00
181
Футбол

РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК вчера в 09:16
18
Политика

Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения

«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК вчера в 12:25
900
Как работают Яндекс.Новости?
Главное