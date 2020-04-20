Общество
РБКАСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
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с чего всё началось
АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».РБКвчера в 17:00
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Умерший челябинец с COVID-19 имел последнюю стадию рака
Челябинск, 20 апреля 2020, 10:26 — REGNUM Умерший в Челябинской области гражданин имел терминальную стадию онкологического заболевания.
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Новый флагманский смартфон Nokia может получить подэкранную камеру.
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Число случаев заражения коронавирусом в России достигло 42,8 тысячи
По данным за 19 апреля, общее количество случаев заражения коронавирусом в России достигло 42,8 тысячи.
РЕН ТВ вчера в 04:20
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Аксёнов призвал россиян не ездить в Крым
Глава Крыма Сергей Аксёнов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров в связи с эпидемией коронавирусной инфекции COVID-19.
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Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
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Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме
Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
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Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей
Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
Общество
В Пензенской области выявлено ещё 25 случаев заражения SARS-CoV-2
Новые подтвержденные случаи заражения зафиксированы в Пензе, в селе Лопатки Бессоновского района, в селе Казарка Никольского района, Сердобске, Русском Камешкире, в селе Мамадыш Камешкирского района, в поселке Чаадаевка Городищенского района, Бессоновке, Кузнецке.
REGNUM 03:26
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Глава МИД Японии предрек сильнейший кризис в послевоенной истории
Мировой экономике угрожает сильнейший со времен окончания Второй мировой войны кризис, связанный с последствиями коронавируса, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на слова министра иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.
Газета.Ru 03:06
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Армия и оружие
Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии
В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
Экономика
АСИ предложило поднять бюджетникам пенсии и зарплаты
Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило поднять пенсии и зарплаты бюджетникам на 5—10% для повышения спроса на товары и услуги в условиях ситуации с коронавирусом.
RT на русском вчера в 19:03
Общество
Во Владимирской области выявлено ещё 24 случая заражения коронавирусом
Владимир, 17 апреля 2020, 12:30 — REGNUM Во Владимирской области 17 апреля подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по данным оперативного штаба.
REGNUM 17 апреля в 06:09
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости вчера в 20:15
Общество
Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН вчера в 23:17
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«Коммерсантъ» узнал о закупке 10 000 смартфонов для полицейских Москвы
Власти Москвы планируют закупить около 10 000 смартфонов для полицейских столицы.
Ведомости вчера в 22:44
Финансы
Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году
Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России вчера в 07:38
Здоровье
Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции
Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
Общество
В Кемерово из Бангкока прилетели 76 россиян
Вывозным рейсом из Бангкока в Кемерово прибыли 76 пассажиров, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на РИА «Новости».
МИР 24 03:13
Общество
СК проводит проверку по преступлениям финнов в Карелии в годы ВОВ
Следователи СК РФ проводят проверку по факту преступлений финнов в Карелии в годы Великой Отечественной войны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.
РИА Новости 01:40
Футбол
РПЛ назвала приблизительные сроки возобновления чемпионата
Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте опубликовала позицию по вопросу возобновления чемпионата, приостановленного 17 марта.
Pravda.Ru 02:22
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедры инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Политика
Трамп заявил о готовности предоставить аппараты ИВЛ для Ирана
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские власти могут отправить в Иран партию аппаратов ИВЛ для борьбы c пандемией коронавируса, если республика сделает запрос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18 апреля в 20:43
Общество
Глава Хакасии отстранил задержанного за взятку заместителя
Глава правительства Хакасии Валентин Коновалов отстранил от работы своего заместителя, министра строительства и ЖКХ Сергея Новикова, ранее задержанного за взятку в особо крупном размере.
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Кабмин расширил перечень пострадавших от коронавируса отраслей
Изначально перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших от коронавируса, состоял из девяти сфер: авто- и авиаперевозки, организации досуга, спорта, гостиничный бизнес, общественное питание и другие.
Российская газета 18 апреля в 08:30
Финансы
Рубль падает к доллару и евро на открытии торгов
На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль показал снижение по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Мосбиржи.
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Мишустин подписал решение о максимальных выплатах безработным
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о максимальных выплатах по причине безработицы, сообщили на сайте кабмина.
iReactor 17 апреля в 09:01
Происшествия
В Югре зафиксировали первую смерть пациентки с коронавирусом
Первая пациентка с коронавирусом умерла в Югре, сообщает в Telegram региональный оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.
РБК 03:14