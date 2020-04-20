Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Общество В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее. 950

Общество Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать. 37

Политика В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля. 1,8K

Космос Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн. 4

Общество Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима. 589

Футбол «Небитчи» — «Энергетик»: без фаворита В понедельник 20-го апреля в рамках чемпионата Туркменистана «Небитчи» проведет поединок против «Энергетика», а наши эксперты подготовили прогноз на эту дуэль.

Спорт Гроссмейстеры Югры сыграли с детьми На следующий день, 14 апреля, чемпион России по быстрым шахматам 2019 года и многократный победитель и призер этапов Кубка России Алексей Придорожный сыграл одновременно с 12 представителями подрастающего поколения - из Ханты-Мансийска и Нижневартовска.

Здоровье Врач развеял популярные мифы об алкоголе Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе. 2

Футбол «Реал» рассчитывает заработать 120 миллионов на продаже футболистов Кроме прибыли от продаж, «Реал» также сможет сэкономить около 75 миллионов евро на зарплатах.

Хоккей Вячеслав Быков назвал причины отъезда российских игроков в НХЛ Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об отъезде соотечественников за океан.

Технологии Microsoft сделает модульными обновления Windows 10 Апдейт не добавит новый функционал. Специалисты Microsoft переработали структуру работы помощника Cortana и интерфейс поиска. 37

Шоу-бизнес Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца. 8

Общество Москвичам отправили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков "Владельцам ряда разовых пропусков с истёкшим сроком действия сегодня пришло ошибочное письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН", - заявили в пресс-службе. 92

Общество Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу. 751