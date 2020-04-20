Коронавирус
РБКАСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 18:25, Ашберн
Общество
В РАН спрогнозировали масштаб второй волны коронавируса
Академик РАН Сергей Недоспасов полагает, что вторая волна эпидемии коронавирусной инфекции вполне вероятна, однако она будет слабее.
Газета.Ru 03:28
Общество
Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России
Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
Политика
В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан
Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
Космос
Астрономы в Чили открыли «танцующую» звезду, предсказанную Эйнштейном
Европейская южная обсерватория (ESO) в Чили с помощью одного из самых мощных в мире телескопов открыло "танцующую" звезду, возможное существование которой рядом с черными дырами еще более 100 лет назад предсказал Альберт Эйнштейн.
РИА Новости 16 апреля в 21:04
Общество
Собянин рассказал об изменениях пропускного режима в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о первых итогах принятых в столице мер самоизоляции и предстоящих дополнительных изменениях пропускного режима.
Вести.Ru вчера в 03:07
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Политика
Президент Чехии предложил не открывать границы страны еще год
Президент Чехии Милош Земан считает, что границы республики, закрытые в марте из-за эпидемии коронавируса, следует открыть не раньше, чем через год.
ТАСС 17:56
Футбол
«Небитчи» — «Энергетик»: без фаворита
В понедельник 20-го апреля в рамках чемпионата Туркменистана «Небитчи» проведет поединок против «Энергетика», а наши эксперты подготовили прогноз на эту дуэль.
Все про Спорт ру 14:32
Происшествия
В Канаде мужчина устроил стрельбу
В канадском городе Портапик мужчина открыл стрельбу по людям.
RT на русском 13:15
Спорт
Гроссмейстеры Югры сыграли с детьми
На следующий день, 14 апреля, чемпион России по быстрым шахматам 2019 года и многократный победитель и призер этапов Кубка России Алексей Придорожный сыграл одновременно с 12 представителями подрастающего поколения - из Ханты-Мансийска и Нижневартовска.
Открытый регион - Югра 16 апреля в 06:46
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Здоровье
Врач развеял популярные мифы об алкоголе
Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе.
РИА Новости 06:38
Гаджеты
Блогеры сравнили скорость смартфонов OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max
Поскольку новый OnePlus 8 Pro получился значительно дороже предшествующей модели, теперь с ним могут конкурировать такие флагманы, как Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max.
Goroday.ru 15:09
Футбол
«Реал» рассчитывает заработать 120 миллионов на продаже футболистов
Кроме прибыли от продаж, «Реал» также сможет сэкономить около 75 миллионов евро на зарплатах.
Бомбардир.ру 17:48
Хоккей
Вячеслав Быков назвал причины отъезда российских игроков в НХЛ
Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился мнением об отъезде соотечественников за океан.
Bookmaker-ratings.ru 16:56
Технологии
Microsoft сделает модульными обновления Windows 10
Апдейт не добавит новый функционал. Специалисты Microsoft переработали структуру работы помощника Cortana и интерфейс поиска.
OAnews 17 апреля в 06:29
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова без Джигана отметила праздник сына
Пока известный музыкант и репер Джиган находится на лечении, в его большом загородном доме праздик — день рождения младшего сына Давида, которому 18 апреля исполнилось 2 месяца.
Что происходит 10:48
Общество
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
Российская газета 16:37
Технологии
Умные часы могут обзавестись солнечными панелями
Машины и Механизмы вчера в 07:14
Общество
Москвичам отправили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
"Владельцам ряда разовых пропусков с истёкшим сроком действия сегодня пришло ошибочное письмо, созданное по шаблону для рассылки уведомлений об аннулировании рабочих пропусков с неверно указанным ИНН", - заявили в пресс-службе.
Газета.Ru 16:30
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Экономика
Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии
Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
РБК 17:00
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15