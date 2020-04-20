Общество
РБКАСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
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с чего всё началось
"На время оказания поддержки работникам организаций [предлагается] приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости", - отмечается в документе.ТАСС17:49
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По словам Тучковой, принятая в России индексация пенсий в процентах является гораздо более приемлемой, нежели если бы пенсионерам просто давали фиксированную прибавку.
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Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
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В Кузбассе из-за коронавируса ужесточили режим на части территории
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Российская газета 09:46
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Игромания.ру вчера в 15:41
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Место проведения операции было выбрано ввиду его близости к морю, высокой плотности населения, наличию небоскребов, а также потому, что большая облачность в этой местности помогала скрыть массу патогенных веществ и способствовала ее распространению на близлежащие города.
ИноСМИ 20:30
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В Хабаровском крае рассказали о пациентах с коронавирусом
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РИА Новости 06:21
Армия и оружие
США снова пожаловались на перехват своего самолета российским Су-35
Пресс-служба 6-го флота США второй раз за четыре дня сообщила об «опасном» сближении российского Су-35 с американским патрульным самолетом P-8A Poseidon в небе над Средиземном морем.
Известия 20:24
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Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
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В 2015-м Йозеф Блаттер был отстранен от футбола на восемь лет (позже срок сократили до шести лет) из-за коррупционных скандалов, связанных с выбором стран – хозяек мировых первенств — как РФ, так и Катара, где мундиаль должен пройти в 2022 году.
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Немецкий министр призвал Китай «прояснить» возникновение коронавируса
Министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер в интервью медиагруппе Funke призвал Пекин проявить открытость по вопросу об обстоятельствах возникновения нового типа коронавируса, вспышка которого произошла изначально в китайском Ухане.
РИА Новости 13:05
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Дженсен Эклс пообещал мощный финал «Сверхъестественного»: «Готовились три года»
Popcornnews.ru 17:00
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Изоляция на 2 недели вводится для приезжающих в Архангельскую область из Москвы, Санкт-Петербурга и Коми в связи с резким увеличением количества заболевших COVID-19.
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Мини-ПК на процессоре «Байкал» создан в России
Российская компания Hamster Robotics собрала мини-ПК на процессоре отечественной разработки «Байкал».
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Прибывших во Владивосток из Таиланда россиян отпустили по домам
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Общество
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов
Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ 17:40
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РИА Новости 17 апреля в 19:28
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Карантинный ажиотаж сменила тихая паника: насколько и когда в Новосибирске упадут цены на жилье
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20 лет назад Редондо совершил невозможный финт
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Спорт-Экспресс 09:26
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса выросло до 47 человек
Число умерших в Белоруссии в связи с новым коронавирусом за сутки выросло на двух человек, до 47, сообщила в воскресенье пресс-служба минздрава страны.
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Коммерсантъ 18:24