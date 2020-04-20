Общество
РИА НовостиАСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице
Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице. Глава АСИ Светлана Чупшева направила письмо с этой инициативой премьер-министру Михаилу Мишустину.
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с чего всё началось
АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».РБКвчера в 17:00
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Происшествия
На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек
У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
Здоровье
Переболевшие коронавирусом россияне рассказали о симптомах болезни
Россияне, переболевшие коронавирусом, рассказали о симптомах заболевания.
ФАН 01:04
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
Общество
СК пообещал наказывать за пранки над учителями
Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский вчера в 17:15
Происшествия
В Иркутской области умер третий больной коронавирусом
В Иркутской области скончался еще один больной коронавирусом пациент.
Российская газета 02:17
Общество
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 6060 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в 78 регионах.
RT на русском вчера в 04:19
Общество
Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса
Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
Гаджеты
Meizu 17 удивляет крошечной фронтальной камерой
Meizu 17 приписывают экран AMOLED диагональю 6,5 дюйма с частотой обновления 90 Гц.
iXBT.com 04:07
Общество
Оперштаб скорректировал данные по Москве и области
Согласно информации подмосковного оперштаба по ситуации с коронавирусом, в число всех заболевших входят люди люди в возрасте от 18 до 45 лет (256 человек), в возрасте от 46 до 64 лет (272 человека), от 65 до 94 лет (138 человек) и 43 ребенка.
Вести.Ru вчера в 09:37
Общество
Названы российские регионы с новыми случаями коронавируса
В России за сутки зарегистрировали 4268 случаев заболевания COVID-19 в 76 регионах.
РИА Новости 04:32
Общество
Более половины новых случаев коронавируса в России оказались завозными
Выздоровели 3 446 человек, 405 — умерли, сообщили в оперштабе. За сутки в стране выявили 4 268 новых зараженных коронавирусом.
BFM.ru 04:02
Авто
Выросли продажи автомобилей китайских марок в РФ
Продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам 1 квартала 2020 года составили 10 608 единиц – это в 1,5 раза (на 51,5%) больше, чем годом ранее.
Автоновости дня 17 апреля в 04:04
Общество
В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам
"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
Экономика
Российские банки начали прием заявок на ипотеку под 6,5% годовых
Крупнейшие российские банки начали прием заявок по программе льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых.
ТАСС 03:23
Здоровье
В НИИ им. Свержевского организуют койки для онкобольных
Дополнительные мощности для лечения онкобольных в Москве развернут на базе Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Л.И. Свержевского.
Известия 04:32
Политика
Трамп раскритиковал журналистов за освещение ситуации с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп раскритиковал журналистов за освещение ситуации с коронавирусом: по его мнению, американские СМИ публикуют ложную информацию.
Lenta.ru 04:15
Футбол
Шюррле на частном самолёте вывез Тедеско, Жиго и Тиля в Германию
Чемпионат вчера в 11:19
Общество
В Челябинской области умер первый пациент, заразившийся коронавирусом
Мужчина с онкозаболеванием, заразившийся коронавирусом, умер в одной из больниц в Челябинской области, сообщил журналистам в понедельник губернатор Алексей Текслер.
ТАСС 03:43
Происшествия
В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек
Российская газета 00:26
Футбол
20 лет назад Редондо совершил невозможный финт
Сегодня исполнилось 20 лет легендарному финту Фернандо Редондо в матче Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Реал».
Спорт-Экспресс вчера в 09:26
Общество
В Воронежской области заболели коронавирусом ещё 24 человека
Напомним, в Воронежской области победили опасную инфекцию только 28 человек.
TV Губерния 03:44
Общество
В Татарстане выявили 39 новых случаев коронавируса
На территории Татарстана подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:54
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
Транспорт
В Москве продлили действие пропускного режима
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
Шоу-бизнес
Прилучный прокомментировал обвинения в избиении Агаты Муцениеце
Актер Павел Прилучный в прямом эфире Instagram ответил на обвинения своей супруги, актрисы Агаты Муцениеце, в избиении, и посоветовал не вмешиваться в чужие дела.
Аргументы и Факты вчера в 06:45
Происшествия
В Тамбовской области у троих детей обнаружен коронавирус
В Тамбовской области у троих детей в возрасте от двух до семи лет зафиксирована коронавирусная инфекция.
Известия 18 апреля в 17:06
Наука
Связали тяжелые формы COVID-19 с чрезмерной активностью иммунитета
Причиной смерти от китайского вируса может быть активность иммунных клеток в организме человека, об этом сообщает новостное издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 17 апреля в 14:21
Происшествия
В Севастополе годовалый ребенок заразился коронавирусом
Девочка возрастом год и два месяца заразилась коронавирусной инфекцией от матери в Севастополе, сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.
РИА Новости 03:33