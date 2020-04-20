Общество

РИА НовостиРИА НовостиАСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице

Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице. Глава АСИ Светлана Чупшева направила письмо с этой инициативой премьер-министру Михаилу Мишустину.
Читать в источнике
Комментировать4,6K
с чего всё началось

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

АСИ предложило Мишустину приравнять мигрантов к россиянам для получения пособий

ТАССвчера в 18:28

АСИ предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам РФ

Газета.Ru03:38

Главные новости к утру 20 апреля

Коммерсантъ00:04

АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ на время пандемии

Известиявчера в 19:24

АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице

РИА Новости03:32

Мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособий

Lenta.ruвчера в 18:05

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

РБКвчера в 17:00
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 04:27, Ашберн
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
3,7K
Общество

Поправки о правах соседей по даче разработали в Госдуме

Госдума разработала пакет поправок, которые будут регулировать споры между дачными соседями.
Газета.Ru вчера в 19:11
1,4K
Происшествия

В Москве проводят проверку после смерти женщины у подъезда её дома

RT на русском 03:06
420
Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
435
Общество

В России выявили более 4 тыс. заражений коронавирусом за сутки

За последние сутки в России зафиксировано 4268 случаев инфицирования коронавирусом, сообщает оперативный штаб по борьбе с вирусом.
РБК 04:11
Общество

Глава Крыма призвал россиян отказаться от поездок на полуостров

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал россиян отказаться от поездок на полуостров из-за распространения коронавируса.
Газета.Ru 03:31
62
Армия и оружие

Мантуров рассказал об испытаниях танка «Армата» в Сирии

В феврале перспективный российский танк Т-14 на платформе «Армата» вышел на завершающий этап испытаний.
RT на русском вчера в 10:18
1,7K
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
350
Энергетика

Американская WTI дешевела до рекордно низких за 20 лет $15 за баррель

Майские фьючерсы на нефть WTI, упав более чем на 20%, впервые с 1999 года опускались в понедельник в ходе азиатской сессии ниже $15 за баррель из-за растущих опасений, что сырье вскоре негде будет хранить в условиях рекордно низкого мирового спроса.
Интерфакс 00:38
162
Общество

В России подтвердилось 4268 новых случаев заражения коронавирусом

Москва, 20 апреля 2020, 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 4268 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:46
45
Происшествия

В Канаде мужчина в форме сотрудника полиции убил 16 человек

Российская газета 00:26
290
Общество

В Татарстане выявили 39 новых случаев коронавируса

На территории Татарстана подтвердили 39 новых случаев заражения коронавирусом.
Коммерсантъ Казань 03:54
32
Общество

Главный инфекционист ФМБА рассказал о нетипичном развитии коронавируса

Коронавирус COVID-19 ведет себя нетипично, заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Института повышения квалификации ФМБА России Владимир Никифоров.
Коммерсантъ 02:35
649
Общество

СК пообещал наказывать за пранки над учителями

Следственный комитет будет отслеживать случаи оскорбления и издевательств над учителями в ходе онлайн-занятий и даст правовую оценку — вплоть до возбуждения уголовного дела — действиям пользователей, распространяющих такие материалы.
РБК 04:13
26
Здоровье

На Среднем Урале коронавирус подтвердили ещё у восьмерых жителей

Екатеринбург, 20 апреля 2020, 11:01 — REGNUM Врачи выявили новый коронавирус еще у восьми жителей Свердловской области.
REGNUM 04:01
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов в понедельник, 20 апреля, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:02
Общество

Названы регионы с приростом и убылью населения

В 26 регионах России численность населения в период с 2017 по 2019 год выросла, а в 59 субъектах за счет естественной и миграционной убыли сократилась, пишет 20 апреля «РИА Новости» со ссылкой на свое исследование.
Известия вчера в 18:02
139
Финансы

Костин спрогнозировал укрепление рубля в 2021 году

Предправления банка ВТБ Андрей Костин в интервью РБК заявил, что у ЦБ и Минфина есть возможность поддерживать курс рубля, а в следующем году можно ожидать его укрепления.
Ведомости 01:41
763
Общество

В Челябинской области умер первый пациент с коронавирусом

В Челябинской области скончался первый пациент с коронавирусом.
Российская газета 03:40
41
Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек

У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
3
Общество

Пушков посоветовал замглавы краснодарского минздрава самой шить бахилы

Российский сенатор Алексей Пушков раскритиковал замглавы минздрава Краснодарского края Валентину Игнатенко за попытку заставить врачей самостоятельно шить бахилы в условиях борьбы с пандемией коронавируса.
Известия вчера в 23:26
2,6K
Общество

Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе

Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru вчера в 09:05
820
Экономика

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
717
Общество

На Дону зафиксировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом

В Ростовской области зарегистрировано 60 новых случаев заболевания коронавирусом.
Российская газета 04:11
107
Общество

Гидрометцентр предсказал погодные аномалии в России на грядущей неделе

Аномально холодная погода установится в европейской части России на грядущей неделе, тогда как в Сибири будет аномально жарко, заявил в интервью РИА "Новости" научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
Газета.Ru 02:31
37
Транспорт

В Москве продлили действие пропускного режима

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении пропускного режима до 1 мая. Также градоначальник дополнил действующие меры.
РИА Новости 18 апреля в 11:25
214
Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с истребителем F-16

Судя по кадрам из кабины МиГ-31, пилот истребителя два раза помахал рукой и показал большой палец в знак одобрения.
Дни24 вчера в 09:42
353
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» пошло обратно

Lenta.ru 02:04
322
Общество

В Пензенской области выявлено ещё 25 случаев заражения SARS-CoV-2

REGNUM 03:26
5
Общество

Опубликована карта распространения коронавируса в Прикамье

В Пермском крае опубликовали карту распространения коронавирусной инфекции в регионе.
ВЕТТА 03:12
5
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное