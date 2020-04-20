Общество

РИА НовостиРИА НовостиАСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице

Агентство стратегических инициатив (АСИ) в условиях пандемии коронавируса предложило приравнять трудоустроенных мигрантов к гражданам России и выплачивать им пособие по безработице. Глава АСИ Светлана Чупшева направила письмо с этой инициативой премьер-министру Михаилу Мишустину.
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с чего всё началось

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом «приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости».
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

АСИ предложило выдавать мигрантам пособие по безработице

РИА Новости03:32

АСИ предложило Мишустину приравнять мигрантов к россиянам для получения пособий

ТАССвчера в 18:28

АСИ предложило приравнять мигрантов к гражданам РФ на время пандемии

Известиявчера в 19:24

АСИ предложило выдавать мигрантам пособия по безработице

Коммерсантъвчера в 18:49

В Совфеде исключили выплаты пособий неквалифицированным мигрантам

Газета.Ru04:24

Мигрантов предложили приравнять к гражданам России для получения пособий

Lenta.ruвчера в 18:05

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

РБКвчера в 17:00
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 05:58, Ашберн
Здоровье

78 врачей и пациентов в российской больнице заразились коронавирусом

Коронавирус предварительно подтвердился у 78 пациентов и врачей больницы №1 в Екатеринбурге.
Lenta.ru 05:49
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Шоу-бизнес

Пынзарь сняла наращенные волосы и показала результат

Wday.ru вчера в 23:42
Общество

Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России

В Москве за сутки погибли 28 человек, еще четверо скончались в республике Башкортостан, трое в Краснодарском крае.
Газета.Ru 03:49
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Общество

Собянин открыл коронавирусный стационар в ГКБ № 24

ТВ Центр 04:42
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Экономика

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 14:26
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Культура

Убытки театрам и концертным залам возместят за 3 месяца

Крупным российским театрам и музеям в течение трех месяцев возместят убытки, понесенные ими из-за режима самоизоляции.
Вести.Ru 05:10
Энергетика

Цена на нефть WTI упала ниже $15 за баррель впервые с 1999 года

Майские фьючерсы на американскую нефть WTI впервые с 1999 года упали более чем на 20%, ниже $15 за баррель, из-за растущих опасений, что сырье скоро негде будет хранить в условиях рекордно низкого спроса, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.
Коммерсантъ 02:05
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Общество

Пушков раскритиковал краснодарскую чиновницу за нападки на врачей

Москва, 20 апреля 2020, 06:44 — REGNUM Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков раскритиковал заместителя министра здравоохранения Краснодарского края Валентину Игнатенко, отчитавшую сотрудников медучреждений за нежелание обеспечить себя бахилами.
REGNUM вчера в 23:44
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Общество

В Госдуме предложили прописать права соседей по дачным участкам

"Под соседскими правами понимаются разумные ограничения, которые должен претерпевать собственник земельного участка в интересах соседей", - подчеркнул Крашенников.
Интерфакс 03:11
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Здоровье

Глава Минздрава заявил об эффективности мер по самоизоляции

Москва, 20 апреля 2020, 09:30 — REGNUM Меры по самоизоляции, которые были предприняты на фоне ситуации с пандемией коронавируса, показали свою эффективность.
REGNUM 02:30
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Политика

Путин проведет совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом

Президент РФ Владимир Путин проведет в понедельник по видеосвязи совещание с экспертами по ситуации с коронавирусом, с докладами выступят вице-премьер РФ Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:10
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM вчера в 09:25
2,1K
Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости вчера в 16:11
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов оформил квартиру Лидии Федосеевой-Шукшиной на помощника

OAnews вчера в 10:48
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Происшествия

Пенсионер задушил соседа по палате из-за страшного сна

Мужчины лежали в отделении эндокринологии городской больницы №1. В ночь на 18 апреля пенсионеру приснился страшный сон: в его дом проник грабитель, причем его внешность совпадала с обликом соседа по палате.
Вести.Ru 05:11
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Космос

Как носки из Альметьевска бороздят просторы космоса - видео

Носки из Альметьевска прославились не только на всю страну, но даже и на космос.
Новый Век 02:05
Общество

Автосалоны включили в перечень пострадавших отраслей экономики

Российское правительство 18 апреля внесло в перечень отраслей, в наибольшей степени пострадавших из-за ситуации с коронавирусом, изменения, включив в него авторитейл.
SpeedMe 04:24
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Общество

Семь областей Украины отказались предоставлять информацию о коронавирусе

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что семь областей страны не предоставили информации об итогах проведенных тестов на коронавирус.
Lenta.ru 04:27
Здоровье

В Удмуртии зарегистрировано 45 новых случаев заражения коронавирусом

45 новых случаев заболевания коронавирусом зарегистрировали в Удмуртии за 19 апреля, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
АиФ Удмуртия 03:15
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Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

Второй раз за четыре дня российский самолет Су-35 пролетел в 25 футах (7,62 метра) перед американским патрульным противолодочным самолетом P-8A Poseidon, говорится в пресс-релизе Шестого флота ВМС США.
РИА Новости вчера в 20:15
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Общество

Глава ВТБ назвал несвоевременной отмену НДФЛ для бедных

Отвечая на вопрос о мерах поддержки граждан, Костин отметил, что отмена НДФЛ для бедных — простая мера поддержки, «но сейчас для нее не время».
РБК 02:00
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Общество

Собянин рассказал о диагностике коронавируса в Москве

РИА Новости 05:22
5
Общество

В России спрос на водку снизился на 41%

С 30 марта по 5 апреля в России продажи водки упали на 41% по сравнению с началом прошлого месяца.
Пенза-Пресс 01:25
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости вчера в 08:00
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Происшествия

На Кубани коронавирус подтвердился у 34 человек

У 34 человек подтвердили заражение коронавирусом за последние сутки в Краснодарском крае, данные опубликовал 20 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 04:06
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Происшествия

Зараженный коронавирусом житель Екатеринбурга напал на полицейского

Полицейский получил ножевое ранение, помогая сотрудникам Роспотребнадзора провести принудительную госпитализацию жителя Екатеринбурга, заразившегося коронавирусной инфекцией.
ТАСС 05:03
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Армия и оружие

Истребитель ВКС России взял на сопровождение в Сирии самолёт ВМС США

RT на русском 05:37
Общество

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов

Власти Москвы хотят закупить для полицейских около 10 тыс. смартфонов У московской полиции не хватает смартфонов для проверки цифровых пропусков граждан в период режима самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 17:40
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Культура

В Сети опубликована первая серия «Третьяковки со Шнуром»

ИА Красная Весна 01:32
Происшествия

Появилось видео задержания замглавы Хакасии

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания сотрудниками ФСБ и.о. заместителя главы Хакасии Сергея Новикова.
Российская газета 18 апреля в 05:31
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