Экономика

ФинмаркетФинмаркетАСВ начало отбирать инвесторов для поиска активов банков-банкротов

Размер вознаграждения будет определяться с прошедшим отбор инвестором, предложение которого будет определено как наилучшее, на этапе согласования проекта договора. АСВ предлагает инвесторам найти активы бывших контролеров 44 ликвидируемых банков.
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