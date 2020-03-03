Экономика
ФинмаркетАСВ начало отбирать инвесторов для поиска активов банков-банкротов
Размер вознаграждения будет определяться с прошедшим отбор инвестором, предложение которого будет определено как наилучшее, на этапе согласования проекта договора. АСВ предлагает инвесторам найти активы бывших контролеров 44 ликвидируемых банков.
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АСВ нанимает охотников за миллиардами беглых банкиров. Наградой будет процент от суммы долга
Фонтанка.Рувчера в 07:37
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