Вознаграждением инвесторам станут проценты от сумм, которые они смогут взыскать с должников и вернуть их в конкурсную массу. Также предлагается понуждать неплательщиков в добровольному возвращению долга. Заявки на конкурс принимаются до 6 мая 2020 года.

АСВ начало отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

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