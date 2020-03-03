Экономика

Piter.tvPiter.tvАСВ начало отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Вознаграждением инвесторам станут проценты от сумм, которые они смогут взыскать с должников и вернуть их в конкурсную массу. Также предлагается понуждать неплательщиков в добровольному возвращению долга. Заявки на конкурс принимаются до 6 мая 2020 года.
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На российских банкиров объявили «охоту»

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