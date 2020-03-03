Экономика
Piter.tvАСВ начало отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Вознаграждением инвесторам станут проценты от сумм, которые они смогут взыскать с должников и вернуть их в конкурсную массу. Также предлагается понуждать неплательщиков в добровольному возвращению долга. Заявки на конкурс принимаются до 6 мая 2020 года.
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Кинокритики назвали 10 худших фильмов 2019 года Также к этой информации стоит прислушаться, потому что издание раньше всех рассказало о том, что Колин Фаррелл присоединился к новой трилогии Мэтта Ривза про Бэтмена в роли Пингвина, а Энди Серкис - в роли дворецкого Альфреда.
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В задней части отличий гораздо больше — бампер изменен и получил диффузор, который оставляет место для прямоугольных выхлопных труб, тогда как прототип имел электрическую силовую установку с четырьмя двигателями, которые развили общую мощность 1340 л.с. Новый Bacalar — второй двухместный автомобиль компании с 1930 года.
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Матч, который прошел на площадке "Нэшвилла", для хозяев завершился полным фиаско - 3:8. В составе победителей особенно отличились Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид.
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