Экономика
РБКАСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
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Экономика
Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий
Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.
Футбол
Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Армия и оружие
Турция решила разместить в Сирии дополнительные системы ПВО
Турция намерена разместить в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
Спикер Рады сообщил об отставке премьер-министра Украины
Премьер Украины Алексей Гончарук написал заявление об отставке, сообщил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Гаджеты
Xiaomi представила мощный игровой смартфон Black Shark 3
Музыка
У BTS списали 30 000 000 просмотров
Недавно у группы BTS вышел новый клип на песню «ON», и видео за первый час набрало несколько миллионов просмотров.
Футбол
«ПСЖ» не намерен отпускать Мбаппе на Олимпиаду
«ПСЖ» не собирается отпускать своего нападающего Киллиана Мбаппе в расположение олимпийской сборной Франции, которая летом должна принять участие на играх в Токио.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте.
Музыка
Яна Рудковская оценила шансы Little Big на «Евровидении»
Выбор Первым каналом эпатажной рейв-группы Little Big в качестве представителей от России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" говорит о полной победе самобытного проекта над официальным шоу-бизнесом, заявила Яна Рудковская, продюсер певца Димы Билана, победившего на состязании в 2008 году.
Здоровье
Итальянцы могут отказаться от поцелуев в страхе перед коронавирусом
Отказ от объятий и поцелуев может стать эффективным средством для сдерживания распространения коронавируса, заявил руководитель отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Италии Джованни Рецца 3 марта в эфире итальянского телеканала Tgcom24.
Космос
Китайский луноход прошел по обратной стороне Луны уже 400 метров
Общество
AliExpress предупредила о задержках посылок
В компании объяснили ситуацию эпидемией коронавируса Китайская AliExpress впервые предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
Общество
В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу силовикам данных пассажиров
Сервис «Яндекс.Такси» подтвердил информацию о том, что передает данные о поездках пассажиров сотрудникам правоохранительных органов.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука
Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.
Авто
Продажи кроссовера Kia Seltos начались в России
2 марта автопроизводитель официально начал продажи модели Kia Seltos.
Здоровье
ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа
Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Хоккей
Овечкин заявил о намерении помочь Ковальчуку в адаптации
Политика
Источник назвал диагноз впавшего в кому кандидата в президенты Абхазии
Медики поставили кандидату в президенты Абхазии Аслану Бжании диагноз "отравление неизвестным веществом", сообщил РИА Новости источник в медицинских кругах Кубани, куда госпитализирован политик.
Кино
Вышел трейлер мультфильма «На связи» от авторов «Гравити Фолз»
Режиссерами анимацинной ленты выступили авторы мультика "Гравити Фолз" Майкл Рианда и Джефф Роу, а продюсированием занимались Фил Лорд и Крис Миллер, которые до этого работали над оскароносным "Человеком-пауком: Через вселенные" и первым "ЛЕГО фильмом".
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Авто
Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
Политика
Мишустин назначил нового замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ о назначении экс-главы Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов.