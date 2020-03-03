Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.

АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Экономика Банки могут перестать принимать платежи за ЖКХ из-за отмены комиссий Банки и платежные агенты на встрече с представителями ЦБ предупредили, что могут закрыть свои сервисы по приему платежей за ЖКХ из-за планов отменить комиссии с населения.

Армия и оружие Турция решила разместить в Сирии дополнительные системы ПВО Турция намерена разместить в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаила Демира.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Музыка У BTS списали 30 000 000 просмотров Недавно у группы BTS вышел новый клип на песню «ON», и видео за первый час набрало несколько миллионов просмотров.

Футбол «ПСЖ» не намерен отпускать Мбаппе на Олимпиаду «ПСЖ» не собирается отпускать своего нападающего Киллиана Мбаппе в расположение олимпийской сборной Франции, которая летом должна принять участие на играх в Токио.

Политика Комитет Госдумы поддержал поправку к Конституции с упоминанием Бога Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству во вторник рекомендовал палате поддержать предложенную президентом РФ Владимиром Путиным поправку к законопроекту об изменениях в Конституции, в которой Бог упоминается в историческом контексте.

Музыка Яна Рудковская оценила шансы Little Big на «Евровидении» Выбор Первым каналом эпатажной рейв-группы Little Big в качестве представителей от России на международном песенном конкурсе "Евровидение-2020" говорит о полной победе самобытного проекта над официальным шоу-бизнесом, заявила Яна Рудковская, продюсер певца Димы Билана, победившего на состязании в 2008 году.

Здоровье Итальянцы могут отказаться от поцелуев в страхе перед коронавирусом Отказ от объятий и поцелуев может стать эффективным средством для сдерживания распространения коронавируса, заявил руководитель отдела инфекционных заболеваний Высшего института здравоохранения Италии Джованни Рецца 3 марта в эфире итальянского телеканала Tgcom24.

Общество AliExpress предупредила о задержках посылок В компании объяснили ситуацию эпидемией коронавируса Китайская AliExpress впервые предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира «Айдара» Мельничука Суд в Греции отпустил из-под стражи бывшего командира батальона «Айдар», депутата Верховной рады Сергея Мельничука, сообщил заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко.

Здоровье ВОЗ сравнила уровень смертности от коронавируса и гриппа Вторым существенным различием является то, что коронавирус вызывает более тяжелые осложнения, чем сезонный грипп, поскольку у людей еще не успел выработаться иммунитет к новому COVID-19.

Шоу-бизнес Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.

Кино Вышел трейлер мультфильма «На связи» от авторов «Гравити Фолз» Режиссерами анимацинной ленты выступили авторы мультика "Гравити Фолз" Майкл Рианда и Джефф Роу, а продюсированием занимались Фил Лорд и Крис Миллер, которые до этого работали над оскароносным "Человеком-пауком: Через вселенные" и первым "ЛЕГО фильмом".

Авто Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.