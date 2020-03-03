Экономика
РБКАСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
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Футбол
Россия в Лиге наций сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией
Соперниками сборной России по футболу в Лиге наций UEFA стали команды Сербии, Турции и Венгрии. Жеребьевка прошла в Амстердаме.
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Спикер Рады сообщил об отставке премьер-министра Украины
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Биатлон
Губерниев отреагировал на информацию о поддельных подписях Родченкова
Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказал своё мнение об информации, согласно которой Международный олимпийский комитет (МОК) в деле российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой представил документы с поддельными подписями Григория Родченкова.
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Депутат Рады заявил о желании «швырнуть» на Москву атомную бомбу
Замглавы комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев заявил, что решить проблему с РФ в связи с возможным противодействием после запуска Киевом нового телеканала на Крым и Донбасс можно было бы с помощью атомной бомбы.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
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Выход седьмого сезона «Сваты» оказался под угрозой. Как сообщает ToDay News Ufa, со съемок уехали Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Политика
Мишустин назначил Тимура Максимова замминистра финансов
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Тимура Максимова заместителем министра финансов.
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Трамп провел телефонный разговор с лидером «Талибана»
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Происшествия
В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне
Во время занятий по плаванию школьнице, находившейся в бассейне стало плохо. Преподаватель заметил и вытащил ее из воды.
Происшествия
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей
Во французском городе Труа вооруженный мужчина взял в заложники беременную женщину и пятерых детей, сообщил BFMTV со ссылкой на полицию.