Экономика

РБКРБКАСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
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На российских банкиров объявили «охоту»

Lenta.ru10:18

АСВ нанимает охотников за миллиардами беглых банкиров. Наградой будет процент от суммы долга

Фонтанка.Ру07:37

АСВ ищет компанию, которая найдет ₽300 млн у экс-собственника и главы уральского банка

Znak.com07:38

АСВ выберет инвесторов для взыскания активов лиц, контролировавших ликвидируемые банки

ТАСС07:39

АСВ ищет инвесторов для возврата активов бывших владельцев и топ-менеджеров рухнувших банков

Банки.ру06:27

АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

РБК06:02

АСВ начало отбирать инвесторов для поиска активов банков-банкротов

Финмаркет05:55
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