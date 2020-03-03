Экономика
РБКАСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
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Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Футбол
Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Гаджеты
Intel про 10 нм: горбатого могила исправит
Напомним, что формально носителями 10-нм техпроцесса Intel первого поколения являлись выпущенные в 2018 году мобильные процессоры Cannon Lake, но они были настолько неудачными и скромными по объёмам выпуска, что статусом «первенцев» компания предпочла наделить их преемников — 10-нм мобильные процессоры Ice Lake, которые были представлены в прошлом году.
Политика
Премьер Украины попросил суд запретить Раде рассматривать его отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук стал заявителем иска, поданного в Окружной административный суд Киева, в котором говорится о запрете включать в повестку внеочередного заседания Верховной Рады вопрос об увольнении премьера или кого-то из членов правительства.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Игры
Состоялся релиз ремастера Halo: Combat Evolved на ПК
Halo: Combat Evolved стала первой игрой в серии — релиз оригинальной версии состоялся в 2001 году.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Хоккей
СКА обыграл «Витязь» во втором матче серии плей-офф
Экономика
Проверка на прочность: что ждет Тинькофф Банк в связи с налоговыми претензиями к основателю
Суть налоговых претензий пока не известна, однако СМИ написали о том, что американские власти направили в Великобританию запрос на экстрадицию бизнесмена в США.
Космос
Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса
Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Баскетбол
ЦСКА победил «Зенит» в Евролиге
В рамках регулярного чемпионата Евролиги состоялась встреча двух российских клубов.
Армия и оружие
Турция разместит в Сирии дополнительные системы ПВО
Турция в ближайшее время разместит в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, пишет газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации турецкого президента Исмаила Демира.
Общество
«Яндекс.Такси» заблокировали в Латвии
Сервис "Яндекс.Такси" заблокировали в Латвии. Об этом сообщили в автодирекции республики, передает DELFI.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Происшествия
Историку Соколову предъявили окончательное обвинение
Интернет
«Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в отдельное юрлицо
Интернет
Новая функция появится в WhatsApp
Новые функции замечены в WhatsApp beta v.2.20.66, благодаря патчу юзеры смогут защитить резервную копию на диске «Гугл».
Экономика
Российские банки сократили выдачу кредитных карт
В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
Общество
8 марта проезд для женщин в Москве и Подмосковье станет бесплатным
В Московском регионе в честь праздника 8 марта общественный транспорт станет бесплатным для всех женщин.
Армия и оружие
Сирийская армия сбила турецкий беспилотник
Правительственная армия уже сбивала беспилотник 1 марта, тогда турецкие военные сбили два сирийских Су-24.
Единоборства
Поветкин проведет бой с британцем Уайтом 2 мая в Манчестере
Российский боксер Александр Поветкин проведет претендентский бой на титул Всемирного боксерского совета (WBC) против британца Диллиана Уайта 2 мая в Манчестере.
Футбол
Стали известны составы на матч «Челси» — «Ливерпуль»
Френк Лемпард и Юрген Клопп выставили составы на матч 1/8 финала Кубка Англии, который пройдет на «Стэмфорд Бридж», Кепа Аррисабалага выйдет в стартовом составе «пенсионеров» впервые с матча 24 тура с «Арсеналом», который был сыгран 21 января этого года.
Политика
Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Технологии
В Японии представили кровать специально для геймеров
Компания Bauhutte в целом занимается исключительно мебелью для геймеров.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.