Экономика

РБКРБКАСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
Читать в источнике
Комментировать8

Подробнее о событии

На российских банкиров объявили «охоту»

Lenta.ru10:18

АСВ выберет инвесторов для взыскания активов лиц, контролировавших ликвидируемые банки

ТАСС07:39

АСВ начало отбирать инвесторов для поиска активов банков-банкротов

Финмаркет05:55

АСВ нанимает охотников за миллиардами беглых банкиров. Наградой будет процент от суммы долга

Фонтанка.Ру07:37

АСВ ищет инвесторов для возврата активов бывших владельцев и топ-менеджеров рухнувших банков

Банки.ру06:27

АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

РБК06:02

АСВ ищет компанию, которая найдет ₽300 млн у экс-собственника и главы уральского банка

Znak.com07:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Газета.Ru 02:54
Общество

У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус

Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Известия 13:30
Футбол

Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций

Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
REGNUM 13:37
Гаджеты

Intel про 10 нм: горбатого могила исправит

Напомним, что формально носителями 10-нм техпроцесса Intel первого поколения являлись выпущенные в 2018 году мобильные процессоры Cannon Lake, но они были настолько неудачными и скромными по объёмам выпуска, что статусом «первенцев» компания предпочла наделить их преемников — 10-нм мобильные процессоры Ice Lake, которые были представлены в прошлом году.
3DNews 06:00
Политика

Премьер Украины попросил суд запретить Раде рассматривать его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук стал заявителем иска, поданного в Окружной административный суд Киева, в котором говорится о запрете включать в повестку внеочередного заседания Верховной Рады вопрос об увольнении премьера или кого-то из членов правительства.
РБК 13:12
Музыка

Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big

Россию на Евровидении 2020 в Роттердаме представит группа Little Big. Это решение сегодня официально огласил Первый канал.
Российская газета вчера в 14:05
Игры

Состоялся релиз ремастера Halo: Combat Evolved на ПК

Halo: Combat Evolved стала первой игрой в серии — релиз оригинальной версии состоялся в 2001 году.
CyberSport.ru 13:33
Армия и оружие

В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция

Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Говорит Москва вчера в 10:45
Хоккей

СКА обыграл «Витязь» во втором матче серии плей-офф

Форпост Северо-Запад 14:01
Экономика

Проверка на прочность: что ждет Тинькофф Банк в связи с налоговыми претензиями к основателю

Суть налоговых претензий пока не известна, однако СМИ написали о том, что американские власти направили в Великобританию запрос на экстрадицию бизнесмена в США.
Банки.ру 00:01
Космос

Аппарат MRO заглянул внутрь лавовой трубки на поверхности Марса

Ученые и инженеры НАСА при помощи камеры HiRISE аппарата Mars Reconnaissance Orbiter смогли заглянуть внутрь того, что может представлять собой открыую лавовую трубку на поверхности Марса.
AstroNews.ru вчера в 08:05
Происшествия

В Самаре обрушилась стена жилого дома

Вести.Ru 13:28
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Баскетбол

ЦСКА победил «Зенит» в Евролиге

В рамках регулярного чемпионата Евролиги состоялась встреча двух российских клубов.
Спорт-Экспресс 14:07
Армия и оружие

Турция разместит в Сирии дополнительные системы ПВО

Турция в ближайшее время разместит в Сирии дополнительные системы противовоздушной обороны, пишет газета Daily Sabah со ссылкой на главу секретариата оборонной промышленности при администрации турецкого президента Исмаила Демира.
РИА Новости 13:36
Общество

«Яндекс.Такси» заблокировали в Латвии

Сервис "Яндекс.Такси" заблокировали в Латвии. Об этом сообщили в автодирекции республики, передает DELFI.
Газета.Ru 07:32
Шоу-бизнес

Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью

Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Летидор 01:26
Происшествия

Историку Соколову предъявили окончательное обвинение

РИА Новости 10:14
Интернет

«Яндекс» выделил соцсеть «Аура» в отдельное юрлицо

Интерфакс 08:36
Интернет

Новая функция появится в WhatsApp

Новые функции замечены в WhatsApp beta v.2.20.66, благодаря патчу юзеры смогут защитить резервную копию на диске «Гугл».
ГЛАС.RU 13:26
Происшествия

Лайнер рейса Новосибирск-Москва экстренно сел в Перми

Интерфакс 02:54
Экономика

Российские банки сократили выдачу кредитных карт

В России количество выданных в январе текущего года кредитных карт снизилось впервые с 2015 года, сообщает РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM вчера в 00:16
Общество

8 марта проезд для женщин в Москве и Подмосковье станет бесплатным

В Московском регионе в честь праздника 8 марта общественный транспорт станет бесплатным для всех женщин.
Комсомольская правда 06:54
Армия и оружие

Сирийская армия сбила турецкий беспилотник

Правительственная армия уже сбивала беспилотник 1 марта, тогда турецкие военные сбили два сирийских Су-24.
Коммерсантъ 07:51
Единоборства

Поветкин проведет бой с британцем Уайтом 2 мая в Манчестере

Российский боксер Александр Поветкин проведет претендентский бой на титул Всемирного боксерского совета (WBC) против британца Диллиана Уайта 2 мая в Манчестере.
ТАСС Спорт 10:19
Политика

Порошенко отказался комментировать выступление сына с рэпером Face

Известия 07:21
Футбол

Стали известны составы на матч «Челси» — «Ливерпуль»

Френк Лемпард и Юрген Клопп выставили составы на матч 1/8 финала Кубка Англии, который пройдет на «Стэмфорд Бридж», Кепа Аррисабалага выйдет в стартовом составе «пенсионеров» впервые с матча 24 тура с «Арсеналом», который был сыгран 21 января этого года.
REGNUM 13:59
Политика

Песков оценил внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога.
Аргументы недели 06:08
Технологии

В Японии представили кровать специально для геймеров

Компания Bauhutte в целом занимается исключительно мебелью для геймеров.
Astera 13:35
Экономика

ФРС США экстренно снизила ключевую ставку

Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Коммерсантъ 10:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное