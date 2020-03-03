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Общество AliExpress предупредила о задержках посылок В компании объяснили ситуацию эпидемией коронавируса Китайская AliExpress впервые предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса COVID-19.

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