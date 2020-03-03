Экономика
РБКАСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
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Энергетика
Российская нефть подешевела на фоне спора с Белоруссией
Фактор Белоруссии Одна из причин снижения цен на российскую нефть — ограничение поставок в Белоруссию, говорит аналитик Thomson Reuters Глеб Городянкин.
Космос
Наша галактика получила «травму позвоночника»
Армия и оружие
В Турции сообщили о сбитом сирийском самолете
Авто
BMW представил электрокар BMW i4
Что касается интерьера BMW Concept i4 EV, то он довольно футуристичен.
Общество
Россиянам могут вернуть пиво на стадионах и раннюю пенсию
В еще более раннем возрасте на пенсионные выплаты от негосударственных пенсионных фондов (НПФ) могут рассчитывать инвалиды, работники Крайнего Севера и другие категории граждан, которые имеют право на досрочное получение страховых пенсий из ПФР.
Футбол
Польский футболист сломал нос, пытаясь пробить через себя
Защитник польского клуба ЛКС Мацей Дабровский сломал себе нос во время матча чемпионата Польши по футболу с "Аркой".
Общество
Неизвестные разрушили могилу неизвестного солдата под Севастополем
Под Севастополем в районе Сахарной головки неизвестные надругались над могилой неизвестного солдата.
Музыка
Россияне и иностранцы оценили отправку Little Big на Евровидение
На предстоящем конкурсе Евровидение Россию представит Little Big — эпатажная рейв-группа, чьи клипы на YouTube собирают миллионы просмотров.
Политика
Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты
Главой администрации города Элисты избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.
Политика
Комитет Госдумы поддержал поправку об упоминании Бога в Конституции
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Происшествия
Российского блогера-гея выселили из квартиры
Общество
У всех госпитализированных в Москве коронавирус не выявлен
Коронавирус не был выявлен у родственников и друзей заболевшего, а также у пассажиров рейса, госпитализированных с ОРВИ.
Политика
Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы
Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
Наука
Найден белок для восстановления после травм спинного мозга
Новое понимание путей передачи сигналов и взаимодействия клеток между собой имеет важное значение для восстановления функции нервной системы после травм спинного и головного мозга.
Футбол
Россия узнает 3 марта соперников по Лиге наций УЕФА
В швейцарском Ньоне 3 марта в 20:00 по московскому времени состоится жеребьевка групповой стадии Лиги наций УЕФА.
Политика
Кадыров объяснил наличие своих родственников во власти
Кадыров признал, что при назначении на руководящие должности в республике учитывает родственные связи кандидатов с его отцом, передает телеканал 360.
Политика
США обратились в Совбез ООН для снятия санкций с «Талибана»
Москва и Вашингтон уже ведут консультации в СБ ООН консультации по поводу снятия международных санкций с движения талибов, заявил во вторник спецпредставитель президента РФ по Афганистану, глава второго департамента российского МИД Замир Кабулов.
Экономика
По итогам 2019 года «Аэрофлот» получил 13,5 млрд рублей прибыли
Расходы на авиационное топливо увеличились на 5% по сравнению с прошлым годом и составили 190876 млн руб. Рост расходов обусловлен преимущественно операционным развитием Группы "Аэрофлот" и увеличением провозных емкостей.
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Общество
Путин подписал закон о материнском капитале на первого ребенка
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала на первого ребенка, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Спорт
МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к ОИ-2020
Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
Общество
Дерипаска подал в суд на Навального
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
Общество
Россияне смогут бесплатно переоформить визы в Италию
Получившие визу в Италию со сроком действия на период с марта по май россияне смогут безвозмездно переоформить ее на годовую визу, заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, слова которого приводятся на официальной странице посольства Италии в Москве на Facebook.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.