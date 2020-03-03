Экономика

РБКРБКАСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
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АСВ выберет инвесторов для взыскания активов лиц, контролировавших ликвидируемые банки

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АСВ ищет компанию, которая найдет ₽300 млн у экс-собственника и главы уральского банка

Znak.com07:38

АСВ начало отбирать инвесторов для поиска активов банков-банкротов

Финмаркет05:55

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АСВ ищет инвесторов для возврата активов бывших владельцев и топ-менеджеров рухнувших банков

Банки.ру06:27

АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

РБК06:02

АСВ нанимает охотников за миллиардами беглых банкиров. Наградой будет процент от суммы долга

Фонтанка.Ру07:37
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На предстоящем конкурсе Евровидение Россию представит Little Big — эпатажная рейв-группа, чьи клипы на YouTube собирают миллионы просмотров.
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Экс-главу ДНР избрали руководителем администрации Элисты

Главой администрации города Элисты избрали бывшего исполняющего обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрия Трапезникова.
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Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате поддержать предложенную президентом поправку к законопроекту об изменениях в Конституцию, в которой упоминается Бог.
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Украинский депутат объяснил свои слова об атомной бомбардировке Москвы

Депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» Никита Потураев объяснил свои слова о сожалении из-за невозможности «швырнуть» атомную бомбу на Москву.
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Найден белок для восстановления после травм спинного мозга

Новое понимание путей передачи сигналов и взаимодействия клеток между собой имеет важное значение для восстановления функции нервной системы после травм спинного и головного мозга.
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Россия узнает 3 марта соперников по Лиге наций УЕФА

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Кадыров объяснил наличие своих родственников во власти

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Экономика

По итогам 2019 года «Аэрофлот» получил 13,5 млрд рублей прибыли

Расходы на авиационное топливо увеличились на 5% по сравнению с прошлым годом и составили 190876 млн руб. Рост расходов обусловлен преимущественно операционным развитием Группы "Аэрофлот" и увеличением провозных емкостей.
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Общество

В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»

Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
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Общество

Путин подписал закон о материнском капитале на первого ребенка

Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала на первого ребенка, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
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МОК призвал спортсменов продолжать подготовку к ОИ-2020

Международный олимпийский комитет (МОК) призвал спортсменов продолжать подготовку к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
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Общество

Дерипаска подал в суд на Навального

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Получившие визу в Италию со сроком действия на период с марта по май россияне смогут безвозмездно переоформить ее на годовую визу, заявил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано, слова которого приводятся на официальной странице посольства Италии в Москве на Facebook.
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Политика

В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР

Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
REGNUM вчера в 22:55
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