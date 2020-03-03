Экономика
РБКАСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
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Армия и оружие
ЦПВС опроверг заявления о «миллионных» потоках беженцев из Идлиба
«Многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирийской Арабской Республики и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «гуманитарном кризисе» в результате обострения обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» несостоятельны», — заявили в центре.
Кино
Disney опубликовал трейлер фильма «Артемис Фаул»
Студия Disney купила права на экранизацию серии книг о приключениях Артемиса Фаула в 2013 году.
Общество
«Силовые машины» решили выйти из СП с Siemens
Музыка
На Евровидение от России поедет группа Little Big
Происшествия
Ректор воронежского вуза задержан по подозрению в получении взятки
Политика
В Татарстане не поддержали поправку Путина о главном народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против поправки в Конституцию, которая предполагает закрепление русского народа как государствообразующего.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Футбол
Бывший капитан «Зенита»: «в сторону России больше не смотрю»
Слова бывшего капитана петербургского «Зенита» передаёт «FootballHub».
Политика
ЦИК выбрала логотип и слоган голосования по Конституции
ЦИК предварительно утвердила логотип и слоган намеченного на апрель Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, сообщает РБК.
Общество
Могилу Неизвестного Солдата разрушили под Севастополем
Возле села Сахарная Головка вандалы разрушили Могилу Неизвестного Солдата. Об этом пишут пользователи социальных сетей.
Футбол
Соболев назвал «Спартак» клубом номер один в России
Происшествия
Суд перевел Израйлита под домашний арест
Смольнинский суд Петербурга перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего руководителя и совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, рассказала «Ведомостям» адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.
Общество
Путин подписал закон о материнском капитале на первого ребенка
Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала на первого ребенка, закон опубликован на официальном портале правовой информации.
Армия и оружие
Турецкий военный беспилотник сбит в Идлибе
«Турецкий беспилотник был сбит рядом с городом Саракиб в провинции Идлиб», – передает ТАСС сообщение агентства SANA.
Хоккей
Овечкин стал первой звездой матча «Вашингтона» и «Миннесоты»
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан первой звездой игры регулярного сезона НХЛ против «Миннесоты».
Общество
Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.
Общество
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам
Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.
Происшествия
В Забайкалье подросток застрелил отца
Подросток в Забайкалье подозревается в убийстве отца, возбуждено уголовное дело.
Общество
В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси»
Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.
Футбол
Президент УЕФА уверен, что коронавирус не помешает проведению ЧЕ-2020
Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уверен в том, что чемпионат Европы 2020 года состоится, несмотря на проблемы с коронавирусом.
Армия и оружие
Белорусские миротворцы проведут учения с британскими морпехами
Совместная тренировка белорусских миротворцев и подразделений морской пехоты Великобритании пройдёт в Белоруссии.
Происшествия
Рейс Москва — София экстренно возвращается в Шереметьево
Самолёт рейса Москва — София заходит на экстренную посадку в столичном аэропорту Шереметьево.
Армия и оружие
Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе
Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Наука
Китайскому коронавирусу присвоили новое официальное название
Китайскому коронавирусу 2019-nCoV присвоили новое официальное название.
Общество
Дерипаска подал в суд на Навального
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.
Общество
Абрамович погасил долги Достоевского
«Во время своего визита в популярное заведение Абрамович якобы покрыл долг и попросил убрать табличку», — передает телеканал.
Происшествия
В НАК рассказали о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Армия и оружие
Эрдоган заявил об отсутствии проблем с Россией и Ираном по Сирии
Турция не испытывает никаких проблем с Россией и Ираном по Сирии, все ее действия продиктованы национальными интересами, сообщает Habertürk со ссылкой на президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана.
Армия и оружие
Лавров: НАТО не намерена создавать меры доверия вместе с РФ
НАТО не намерена разрабатывать вместе с Россией меры по увеличению доверия и снижению эскалации, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.