Экономика

РБКРБКАСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
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АСВ выберет инвесторов для взыскания активов лиц, контролировавших ликвидируемые банки

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Znak.com07:38

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Банки.ру06:27

АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

РБК06:02

АСВ начало отбирать инвесторов для поиска активов банков-банкротов

Финмаркет05:55
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин уверен в том, что чемпионат Европы 2020 года состоится, несмотря на проблемы с коронавирусом.
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