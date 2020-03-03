Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.

АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Армия и оружие ЦПВС опроверг заявления о «миллионных» потоках беженцев из Идлиба «Многочисленные заявления и критика в адрес руководства Сирийской Арабской Республики и России со стороны представителей Турецкой Республики, европейских стран и США о якобы «миллионных» потоках беженцев и «гуманитарном кризисе» в результате обострения обстановки в зоне деэскалации «Идлиб» несостоятельны», — заявили в центре.

Кино Disney опубликовал трейлер фильма «Артемис Фаул» Студия Disney купила права на экранизацию серии книг о приключениях Артемиса Фаула в 2013 году.

Биатлон Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.

Общество Могилу Неизвестного Солдата разрушили под Севастополем Возле села Сахарная Головка вандалы разрушили Могилу Неизвестного Солдата. Об этом пишут пользователи социальных сетей.

Происшествия Суд перевел Израйлита под домашний арест Смольнинский суд Петербурга перевел под домашний арест обвиняемого в мошенничестве бывшего руководителя и совладельца ОАО «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита, рассказала «Ведомостям» адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.

Общество Путин подписал закон о материнском капитале на первого ребенка Mossovetinfo.ru – Президент России Владимир Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала на первого ребенка, закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Общество Лукашенко заявил о продолжении закупки Белоруссией российской нефти Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия продолжит закупку нефти в России, но также будет работать с другими поставщиками сырья.

Общество Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам Блогер Екатерина Диденко в своем аккаунте в Instagram обратилась к подписчикам после участия в программе "Пусть говорят" на Первом канале, посвященной трагедии в банном комплексе.

Общество В Латвии решили заблокировать «Яндекс.Такси» Автотранспортная дирекция Латвии решила заблокировать работу сервиса "Яндекс.Такси" и сайт taxi.yandex.lv в республике, сообщил во вторник журналистам представитель дирекции.

Общество Дерипаска подал в суд на Навального Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск миллиардера Олега Дерипаски к основателю ФБК Алексею Навальному, следует из картотеки арбитражных дел.