Экономика

РБКРБКАСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

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Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
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АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

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АСВ начало отбирать инвесторов для поиска активов банков-банкротов

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АСВ ищет посредников для возврата активов бывших владельцев и топ-менеджеров рухнувших банков

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