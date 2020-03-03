Экономика
РБКАСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
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Спорт
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Политика
Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Политика
В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции
Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
Общество
Медклиники разделят на три уровня со специальными знаками
На входе в больницу или поликлинику будет размещен информационный знак с указаниями уровня соответствия медорганизации и QR-код.
Политика
Песков опроверг встречу Путина с Меркель, Эрдоганом и Макроном
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ о встрече президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции и Турции.
Политика
Депутаты от КПРФ и ЛДПР проигнорировали обсуждение бюджета Липецка
Депутат от КПРФ Александр Ушаков напомнил о том, что смешанная система выборов в горсовет была принята всего 5 лет назад, а уже сейчас от нее хотят отказаться.
Происшествия
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Шоу-бизнес
Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью
Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Происшествия
В НАКе сообщили о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике
Сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, который хотел совершить массовое убийство в школе в Казани.
Армия и оружие
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Самолеты B-1 Lancer и B-2 снимут с вооружения, причем первые - уже совсем скоро.
Общество
Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане
Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».
Общество
В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом
На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Общество
Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта
Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
Происшествия
Бизнесмена Израйлита перевели под домашний арест
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга перевел под домашний арест председателя совета директоров «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Армия и оружие
Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе
Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Общество
Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
Армия и оружие
Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии
Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Армия и оружие
Десантники Белоруссии и морпехи Британии начали учения под Витебском
Политика
Путин рассказал о важности несистемной оппозиции
По информации ТАСС, президент назвал представителей несистемной оппозиции важными звеньями обществе, они оказывают влияние на жизнь на уровне муниципалитетов и больших городов.
Армия и оружие
Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»
Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Авто
Названы провоцирующие поломку двигателей ошибки водителей
Эксперты рассказали, какие распространенные ошибки приводят к поломке мотора автомобиля. Об этом передает информационное издание «74.ру».
Политика
Сторонники Бжания требуют отставки Бганба у Кабмина Абхазии
Около трехсот сторонников кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания собрались во вторник 3 марта у Кабинета министров страны, передает корреспондент Sputnik.