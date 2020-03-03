Экономика

РБКРБКАСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

1 фото
Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

РБК06:02

АСВ начало отбирать инвесторов для поиска активов банков-банкротов

Финмаркет05:55

АСВ ищет посредников для возврата активов бывших владельцев и топ-менеджеров рухнувших банков

Банки.ру06:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 06:46, Ашберн
Спорт

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM 02:40
Политика

Экс-глава Минобрнауки Котюков назначен замминистра финансов РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил экс-главу Минобрнауки Михаила Котюкова заместителем министра финансов, следует из распоряжения, опубликованного на сайте правительства.
Коммерсантъ 06:37
Музыка

Рудковская рассказала, какую песню Little Big исполнит на Евровидении

РИА Новости 04:43
Политика

В Кремле оценили внесение поправки об упоминании Бога в Конституции

Внесение в Конституцию поправки с упоминанием Бога не изменит светского характера государства.
RT на русском 05:42
Общество

Медклиники разделят на три уровня со специальными знаками

На входе в больницу или поликлинику будет размещен информационный знак с указаниями уровня соответствия медорганизации и QR-код.
Вести.Ru 01:42
Политика

Песков опроверг встречу Путина с Меркель, Эрдоганом и Макроном

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не подтвердил сообщения СМИ о встрече президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, а также лидерами Франции и Турции.
Политика Сегодня 05:33
Армия и оружие

Турецкие войска сбили сирийский самолет над Идлибом

Известия 04:45
Политика

Депутаты от КПРФ и ЛДПР проигнорировали обсуждение бюджета Липецка

Депутат от КПРФ Александр Ушаков напомнил о том, что смешанная система выборов в горсовет была принята всего 5 лет назад, а уже сейчас от нее хотят отказаться.
LipetskMedia.ru 06:25
Происшествия

Учительницу школы, где дети получили ожоги глаз, уволят

Ранее сообщалось, что более 20 детей в одной из школ Москвы получили ожоги роговицы глаз из-за кварцевой лампы, которая работала целый день в классе.
Газета.Ru 02:54
Общество

В «Яндекс.Такси» подтвердили передачу данных пассажиров силовикам

Рожкова не ответила "Медиазоне", передавал ли сервис данные журналиста силовикам.
Snob.ru вчера в 13:48
Происшествия

Школьница скончалась на уроке плавания в Чебоксарах

Известия 06:40
Шоу-бизнес

Данила Козловский показал первое фото с новорожденной дочерью

Российский актер и режиссер Данила Козловский опубликовал в Instagram первое фото с новорожденной дочерью.
Gazeta.SPb 02:27
Происшествия

В НАКе сообщили о планировавшем массовое убийство в Казани школьнике

Сотрудники правоохранительных органов выявили подростка, который хотел совершить массовое убийство в школе в Казани.
Известия 05:00
Армия и оружие

США спишут бомбардировщики B-2 Spirit

Самолеты B-1 Lancer и B-2 снимут с вооружения, причем первые - уже совсем скоро.
Российская газета 02:17
Общество

Блогер Диденко обратилась к подписчикам после трагедии в бане

Блогер Екатерина Диденко, на праздновании дня рождения которой в Москве погибли ее муж и двое друзей, на своей странице в соцсети Instagram во вторник, 3 марта, обратилась к подписчикам и попросила прекратить «писать ей гадости».
Известия 06:03
Общество

В России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксировано шесть случаев заражения коронавирусом, новых фактов инфицирования нет, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:23
Общество

Проезд на общественном транспорте в Москве и области будет бесплатным для женщин 8 марта

Власти Москвы и Подмосковья решили сделать бесплатным проезд на общественном транспорте, а также пригородных электричках для женщин 8 марта.
ТАСС 05:44
Происшествия

Бизнесмена Израйлита перевели под домашний арест

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга перевел под домашний арест председателя совета директоров «Компания Усть-Луга» Валерия Израйлита.
Коммерсантъ 06:07
Армия и оружие

Кремль отверг обвинения комиссии ООН по действиям России в Идлибе

Москва решительно отвергает обвинения комиссии ООН по действиям РФ в Идлибе: она не может знать, что происходит "на земле", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:22
Происшествия

В России четыре самолета совершили экстренную посадку

Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
BFM.ru 05:22
Общество

Путин подписал закон о маткапитале при рождении первого ребенка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, расширяющий программу материнского капитала.
РБК 01 марта в 11:08
Происшествия

Убившая дочь из-за хлебных крошек омичка получила 11 лет тюрьмы

Известия 01:59
Армия и оружие

Турецкие танки М60ТМ с активной защитой провалили испытания в Сирии

Попытка испытать турецкие танки М60ТМ с комплексом активной защиты AKKOR Pulat в реальных боях потерпела неудачу.
Российская газета 04:33
Армия и оружие

Десантники Белоруссии и морпехи Британии начали учения под Витебском

RT на русском вчера в 06:27
Политика

Путин рассказал о важности несистемной оппозиции

По информации ТАСС, президент назвал представителей несистемной оппозиции важными звеньями обществе, они оказывают влияние на жизнь на уровне муниципалитетов и больших городов.
RuNews24.ru 03:07
Происшествия

Забайкальский подросток застрелил отца-тирана

REGNUM 02:36
Армия и оружие

Су-25 сбил самолет противотанковой ракетой «Вихрь»

Штурмовик Су-25 сбил самолет противотанковой сверхзвуковой управляемой ракетой.
Piter.tv вчера в 23:39
Общество

Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят больницу в Коммунарке

Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
РБК 06:34
Авто

Названы провоцирующие поломку двигателей ошибки водителей

Эксперты рассказали, какие распространенные ошибки приводят к поломке мотора автомобиля. Об этом передает информационное издание «74.ру».
iReactor вчера в 22:17
Политика

Сторонники Бжания требуют отставки Бганба у Кабмина Абхазии

Около трехсот сторонников кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжания собрались во вторник 3 марта у Кабинета министров страны, передает корреспондент Sputnik.
Sputnik Абхазия 05:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Агентство по страхованию вкладов
Российская государственная корпорация, созданная в январе 2004 года для обеспечения системы страхования вкладов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное