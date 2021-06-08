Лариса Маркус — экс-глава банка и сестра Беджамова — приговорена к 8,5 годам лишения свободы в России. «В целом все, что мы на сегодня нашли из активов по кейсу Ларисы Маркус и Георгия Беджамова, можно оценить в $100 млн», — сказал РБК Мельников.

РБК 00:30