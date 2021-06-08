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АСВ оценило в $100 млн найденные активы беглого банкира и его сестры

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) оценивает найденное имущество банкиров Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова и Ларисы Маркус в $100 млн. Об этом РБК сообщил первый замглавы АСВ Андрей Мельников на Петербургском международном экономическом форуме.В источнике
Lenta.ru
АБН

С чего всё началось

АСВ оценило в $100 млн найденные активы беглого банкира и его сестры

Лариса Маркус — экс-глава банка и сестра Беджамова — приговорена к 8,5 годам лишения свободы в России. «В целом все, что мы на сегодня нашли из активов по кейсу Ларисы Маркус и Георгия Беджамова, можно оценить в $100 млн», — сказал РБК Мельников.
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