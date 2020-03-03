Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.

АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Общество Росприроднадзор намерен провести внеплановую проверку КрАЗа По данным главы Росприроднадзора, передвижная станция службы зафиксировала превышение выбросов у КрАЗа: «на границе санитарно-защитной зоны АО «РУСАЛ» с подветренной стороны концентрация бензапирена превышена в 3,4 раза, наветренной — в 6 раз».

Армия и оружие Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе Конашенков отметил, что согласно соглашениям России и Турции, достигнутым в Сочи в 2018 году, Анкара должна была отмежевать вооруженную оппозицию от террористов и вытеснить последних вместе с артиллерией от границ идлибской зоны деэскалации на 15-20 км.

Экономика Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.

Авто Обновленный Bugatti Chiron официально представлен Компания Bugatti презентовала обновленную версию своего гиперкара Chiron под названием Pur Sport.

Здоровье Назван срок начала эпидемии коронавируса в России Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.

Политика Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

Биатлон МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.

Политика Блумберг ответил на насмешки Трампа по поводу роста Кандидат в президенты США и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ответил Дональду Трампу, который ранее в Twitter насмехался над его небольшим ростом, назвав «мини-Майком».

Общество В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.

Авто Мэрия Красноярска обновляет автопарк Напомним, в последний раз закупку машин мэрия объявляла в мае 2019 года. На 8 автомобилей планировалось потратить 8 млн рублей.

Общество В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.

Политика Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар» Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.