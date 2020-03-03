Экономика
РБКАСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров
Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
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Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Общество
Росприроднадзор намерен провести внеплановую проверку КрАЗа
По данным главы Росприроднадзора, передвижная станция службы зафиксировала превышение выбросов у КрАЗа: «на границе санитарно-защитной зоны АО «РУСАЛ» с подветренной стороны концентрация бензапирена превышена в 3,4 раза, наветренной — в 6 раз».
Армия и оружие
Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе
Конашенков отметил, что согласно соглашениям России и Турции, достигнутым в Сочи в 2018 году, Анкара должна была отмежевать вооруженную оппозицию от террористов и вытеснить последних вместе с артиллерией от границ идлибской зоны деэскалации на 15-20 км.
Армия и оружие
Украинская разведка выяснила предназначение Крыма
Разведчики пояснили, для чего Россией используется полуостров. Украинская разведка выяснила предназначение Крыма.
Экономика
Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян
Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
Происшествия
Задержанные в Саратове подростки отрицают подготовку убийства в школе
Авто
Обновленный Bugatti Chiron официально представлен
Компания Bugatti презентовала обновленную версию своего гиперкара Chiron под названием Pur Sport.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае превысило 80 тысяч человек
Количество заболевших коронавирусной инфекцией в Китае достигло 80 270 человек. 49 856 выздоровели, умерли от болезни 2 918 человек.
Футбол
Дель Пьеро включил Аршавина в топ-3 лучших футболистов из России
Чемпион мира по футболу, экс-нападающий «Ювентуса» итальянец Алессандро Дель Пьеро назвал троих лучших футболистов из России.
Шоу-бизнес
Джиган показал, как Самойлова выглядит дома
Многие посчитали, что женщина использовала фильтры и обработала кадры, чтобы выглядеть как можно привлекательнее.
Музыка
Россию на Евровидении-2020 представит группа Little Big
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Армия и оружие
В сирийский Саракиб вошла российская военная полиция
Численность введённого контингента не раскрывается. Город Саракиб находится возле пересечения двух важнейших автотрасс Сирии.
Футбол
Мать Криштиану Роналду госпитализирована с инсультом
Долореш Авейру, мать знаменитого португальского футболиста Криштиану Роналду, была госпитализирована в клинику города Фуншал.
Политика
Bloomberg сообщил о поручении Мишустина восстановить связи с ОЭСР
Глава российского правительства Михаил Мишустин поручил подготовить план восстановления контактов с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Биатлон
МОК признал подписи Родченкова в деле биатлонисток поддельными
Международный олимпийский комитет согласился с тем, что подписи бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова в свидетельствах по делу российских биатлонисток поддельные.
Происшествия
Подросток застрелил отца в Забайкалье
Политика
Блумберг ответил на насмешки Трампа по поводу роста
Кандидат в президенты США и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг ответил Дональду Трампу, который ранее в Twitter насмехался над его небольшим ростом, назвав «мини-Майком».
Футбол
Соболев назвал «Спартак» клубом номер один в России
Общество
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
Кино
Pornhub покажет полнометражный фильм без порно. Зато бесплатно
Бесплатная премьера картины Shakedown («Вымогательство») состоится на Pornhub 4 марта.
Авто
Мэрия Красноярска обновляет автопарк
Напомним, в последний раз закупку машин мэрия объявляла в мае 2019 года. На 8 автомобилей планировалось потратить 8 млн рублей.
Общество
В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил закрепить в Конституции конфискацию имущества в качестве меры уголовного наказания.
Политика
Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»
Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Космос
В России запатентовали заклеивание дырок в кораблях «Союз» салфетками
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала способ устранения дырок в обшивке космического корабля с помощью «затычки» из салфеток и герметика, сообщают РИА Новости.
Общество
В Госдуме хотят ограничить продажу алкоголя в жилых домах
Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению законопроект, который ограничивает продажу алкоголя в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных жилых домах.
Политика
Эксперт ВШЭ: Эрдоган находится в сложной ситуации
Эрдоган обещал решить вопрос трех миллионов сирийских беженцев, находящихся на территории Турции, но эти обещания он выполнить не смог.
Происшествия