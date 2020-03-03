Экономика

РБКРБКАСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

Агентство по страхованию вкладов предложило инвесторам за свой счет найти активы бывших владельцев и топ-менеджеров 44 обанкротившихся банков. Список ликвидируемых кредитных организаций и их контролирующих лиц, привлеченных к ответственности, опубликован на сайте АСВ.
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На российских банкиров объявили «охоту»

Lenta.ru10:18

АСВ объявило отбор инвесторов для «охоты» за активами банкиров

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АСВ выберет инвесторов для взыскания активов лиц, контролировавших ликвидируемые банки

ТАСС07:39

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