МИД анонсировал возобновление чартерных рейсов на курорты Египта

Чартерные рейсы из России на египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх возобновятся в ближайшее время, сообщил журналистам спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел (МИД) России Михаил Богданов.