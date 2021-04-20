АСВ подало иск к владельцу «Югры» и 27 компаниям на 210 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск к основному владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину и 27 компаниям, связанным с ним.
Некоторые из компаний-ответчиков уже являются соответчиками Хотина по другому заявлению о взыскании убытков, которое АСВ представил в рамках дела о банкротстве «Югры».
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АСВ подало иск на 210 млрд к владельцу «Югры» Хотину и 27 компаниям
Национальная служба новостей01:44