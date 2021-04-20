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Компания

АСВ подало иск к владельцу «Югры» и 27 компаниям на 210 млрд рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) подало иск к основному владельцу обанкротившегося банка «Югра» Алексею Хотину и 27 компаниям, связанным с ним.
Компания
Иск поступил в суд 19 апреля, основания требований в материалах пока не сообщаются.
Коммерсантъ
Некоторые из компаний-ответчиков уже являются соответчиками Хотина по другому заявлению о взыскании убытков, которое АСВ представил в рамках дела о банкротстве «Югры».
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АСВ подало иск к владельцу банка «Югра» более чем на 200 млрд рублей

РЕН ТВ01:02

Страховщики требуют от владельца банка «Югра» возместить 210 млрд

URA.Ru02:37

Агентство по страхованию вкладов подало иск к владельцу банка «Югра»

Аргументы и Факты02:23

АСВ подало иск на 210 млрд к владельцу «Югры» Хотину и 27 компаниям

Национальная служба новостей01:44

АСВ подало иск к экс-владельцу банка «Югра» Хотину

ТАСС03:03

АСВ подало иск к владельцу «Югры» Хотину и 27 компаниям

Коммерсантъ00:58

АСВ подало иск к владельцу «Югры» Хотину и 27 компаниям

РИА Новости00:42
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