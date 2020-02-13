Экономика
СаминвесторАСВ предложит банкам рефинансировать кредиты ликвидируемых организаций
13 февраля 2020 года стало известно о намерении госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) предложить банкам рефинансировать кредиты из портфелей ликвидируемых финансовых организаций.
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Агентство по страхованию вкладов привлечет «охотников за головами» беглых банкиров
Фонтанка.Рувчера в 15:07
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Происшествия
Число жертв ДТП под Тамбовом выросло до шести
Происшествия
Трое мужчин изнасиловали женщину в электричке Москва-Тверь
Над женщиной до потери сознания надругались сразу трое мужчин. Днем 13 февраля в одну из больниц Москвы доставили 32-летнюю женщину.
Армия и оружие
СМИ сообщили о гибели первого российского военного в Ливии
Обстоятельства гибели Мостового засекречены. По словам родных, молодой человек участвовал в боевых действиях в Ливии, был снайпером.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке Ми-8 на Ямале
Погибли двое членов экипажа вертолета Ми-8, совершившего жесткую посадку недалеко от Сабетты, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Кино
Новый фильм Marvel расскажет о супергероях-геях с детьми
В новом фильме студии Marvel «Вечные» сюжет будет строиться вокруг пары супергероев-геев с детьми.
Политика
В Мюнхене открывается ежегодная конференция по безопасности
Конференция продлится до воскресенья. Основными темами, как ожидается, станут Ближний Восток и Ливия.
Политика
Путин и Зеленский провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор, сообщила 14 февраля пресс-служба президента Украины.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Общество
Коронавирус продолжает хозяйничать на лайнере Diamond Princess
Японский круизный лайнер Diamond Princess продолжает оставаться на осадном положении из-за коронавируса.
Общество
ГИБДД могут дать право аннулировать результаты незаконного техосмотра
Согласно проекту постановления правительства, ГИБДД может получить право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт ТО не приезжала или технический осмотр проходил с нарушением установленных правил.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Спорт
Репилов победил в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи
Россиянин Роман Репилов завоевал золото в спринте на чемпионате мира по санному спорту в Сочи. Репилов показал время 34,901 секунды.
Авто
Opel привезет в Россию новый Opel Corsa
В Сети появилась информация о новой модели вернувшейся в Россию марки Opel, которая появится в продаже уже в этом году.
Общество
Путин помиловал трех граждан России
Президент подписал указы о помиловании троих граждан РФ - двух женщин и одного мужчины.
Происшествия
На даче российского прокурора нашли закопанный труп его жены
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила ракетный удар по Дамаску
Средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии отразили ракетный удар со стороны "враждебных объектов" в небе над Дамаском, сообщает агентство SANA.
Армия и оружие
В Алеппо сбили сирийский вертолет
Боевики сбили вертолет сирийской армии в провинции Алеппо, сообщает в пятницу, 14 февраля, агентство Anadolou.
Политика
Мишустин дал поручение о численности сотрудников министерств
Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг дал поручение об оптимизации численности министерств и ведомств, которые должны стать более компактными.
Политика
Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ.
Происшествия
Голунов получил письменные извинения от прокуратуры ЗАО Москвы
Спецкорреспондент «Медузы» Иван Голунов получил по почте официальные извинения от прокуратуры за необоснованное уголовное преследование.
Экономика
«Автодор» хочет построить трассу Москва-Казань за счет частных средств
Госкомпания "Автодор" рассматривает возможность построить новую скоростную платную автотрассу М12 Москва-Казань раньше 2027 года за счет частных средств, говорится в сообщении "Автодора".
Здоровье
Диетолог назвала продукты для восполнения дефицита витамина D
Медицинский специалист Нурия Дианова озвучила, какие продукты стоит включить в рацион, если наблюдается нехватка витамина D. Чаще всего дефицит витамина D у жителей средней полосы и северных широт наблюдается осенью и зимой, когда солнце редко выходит из-за туч, а световой день становится короче.
Культура
Руководство французской киноакадемии подало в отставку
В отставку в полном составе подал исполнительный совет Ассоциации развития кино Франции, 13 февраля сообщает Франс-пресс.
Авто
Hyundai представит новый концепт EV Prophecy в Женеве
Hyundai Motor представит свой новый концепт EV Prophecy, который выражает новое дизайн-видение компании, на Международном автосалоне в Женеве 03 марта 2020 года.
Армия и оружие
Рассекречены архивные документы об освобождении Будапешта
Министерство обороны опубликовало архивные документы об освобождении Будапешта от фашистов, сообщает «РИА Новости».
Наука
Рак развивается из-за воздействия патогенов
Исследователи провели анализ 2600 геномов опухолей, вызванных различными типами рака и выявили, что большую часть онкологических заболеваний вызывают вирусы Эпштейна-Барра.