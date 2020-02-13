Экономика
РБКАСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
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Армия и оружие
Российского офицера уволили за пьянство на базе ВМФ в Сирии
Российского военнослужащего, капитан-лейтенанта Олега Лавренчука уволили за пьянство на базе ВМФ РФ в сирийском порту Тартус.
Футбол
Каррера сравнил чемпионский «Спартак» и АЕК
Главный тренер АЕКа Массимо Каррера сравнил греческий клуб со своей бывшей командой — московским «Спартаком».
Политика
Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Происшествия
Пожар произошел в столичной гостинице «Космос»
Пожар произошел в гостинице "Космос" по адресу проспекте Мира, дом 150 на северо-востоке столицы.
Происшествия
Замминистра ЖКХ Забайкалья задержали за взятку
Заместитель министра ЖКХ Забайкальского края Олег Кузнецов задержан по подозрению в получении взятки на посту сити-менеджера Читы, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
Культура
Захарова призналась в неуважении к Собчак
Общество
В Госдуме предложили ввести скидку на оплату ЖКХ
Депутат Госдумы Борис Чернышов предложил ввести скидку на оплату коммунальных услуг для граждан, которые откажутся от бумажных квитанций.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» собрался приобрести Джейдона Санчо
Полузащитник дортмундской "Боруссии" Джейдон Санчо может вернуться в Англию.
Происшествия
В Туапсе закрыли дело против девушки, ранившей ножом насильника
Политика
Глава ЦИК назвала стоимость голосования по поправкам в Конституцию
Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что голосование по поправкам в Конституцию может обойтись в 14 миллиардов рублей.
Происшествия
На Амуре два автомобиля с рыбаками провалились под лед
Автомобили с возвращавшимися с рыбалки людьми провалились под лед на Амуре недалеко от Хабаровска, два человека погибли, один пострадал.
Происшествия
В Псковской области восемь человек погибли в ДТП
В Псковской области восемь человек погибли при лобовом столкновении микроавтобуса Mercedes и большегрузного автомобиля Volvo.
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Хубэе выросло почти до 52 тысяч
Рост числа зараженных новым коронавирусом в китайской провинции Хубэй после вчерашнего скачка вернулся к прежним темпам, больны почти 52 тысячи человек, сообщает региональный комитет здравоохранения.
Биатлон
Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
Экономика
Соглашение по строительству Ленского моста в Якутии подписали в Москве
В Москве 13 февраля стороны подписали концессионное соглашения о проектировании, строительстве и эксплуатации моста через реку Лена в Якутске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.
Футбол
Собчак объяснила, почему Кокорин перешел в «Сочи»
Политика
Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз»
Бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко подал в суд на правительство Украины и «Нафтогаз».
Политика
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой
Программа «Схемы» Радио Свобода опубликовала большой материал про отдых Зеленского в Омане.
Футбол
ЦСКА официально объявил, что не будет подписывать контракт с Караевым
Политика
Генпрокурор США пожаловался, что твиты Трампа мешают ему работать
Генпрокурор США Уильям Барр пожаловался, что заявления президента США Дональда Трампа в сети микроблогов Twitter «мешают ему работать», передает телеканал ABC News.
Здоровье
В Томске из-за гриппа отменили массовые мероприятия
В Томске подписано распоряжения о мерах по снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ, введены ограничительные мероприятия.
Футбол
СМИ: «Локомотив» не сумел договориться о трансфере футболиста «Бернли» Выдры
Переговоры московского «Локомотива» с форвардом «Бернли» Матеем Выдрой не завершились успехом, поскольку российский клуб не сумел договориться с агентом игрока.
Общество
Круизный лайнер Westerdam прибыл в Камбоджу
Круизный лайнер Westerdam, который больше недели не мог причалить в азиатских портах из-за опасений властей о возможном наличии на его борту зараженных коронавирусом, в четверг утром совершил заход в Камбоджу с разрешения властей королевства.
Общество
Гидрометцентр России спрогнозировал погоду на март
Прогноз погоды на самый сухой месяц года в средней полосе спрогнозировал Гидрометцентр России. В Москве осадков будет всего 34 миллиметра.
Политика
На новом гербе Белоруссии станет меньше России
Очертание земного шара на новом гербе Белоруссии сместится с России в сторону Европы, об этом свидетельствует его изображение в законопроекте, который вносит поправки в законодательство республики о государственных символах.
Армия и оружие
Приказ отдал Эрдоган: Турция заявила, что сбила вертолет ВВС Сирии
Сирийский вертолет "Ми-8/17" был сбит истребителем F-16 ВВС Турции по распоряжению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Defence Blog со ссылкой на турецкие СМИ.