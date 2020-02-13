Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.

АСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков

Политика Офис президента официально рассказал, зачем Зеленский летал в Оман Президент Украины Владимир Зеленский в январе летал в Оман за свой счет с неофициальным визитом и встречался с руководством этой страны в формате «без галстуков».

Энергетика «Газпром» заново продаст газ Европе Аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов отмечает, что в последние годы «Газпром» довольно успешно использовал потребность Европы в дополнительном импортном газе, нарастив поставки на почти 50 млрд кубометров за пять лет.

Кино Бекмамбетов снимет вертикальный фильм о советском летчике Как стало известно 13 февраля, новая картина будет повествовать об историю советского военного летчика Михаила Девятаева.

Политика Путин принял отставку губернатора Калужской области Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.

Происшествия В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.

Авто Fitch: Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 году "Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.

Политика Путин согласился прописать в Конституции индексацию зарплат Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию положение об индексации заработной платы и социальных выплат.

Политика США выдвинули новые обвинения против Huawei США выдвинули два новых пункта обвинений против китайской компании Huawei, связанных с кражей данных, сообщает в четверг министерство юстиции США.

Общество В России подготовили законопроект о «гаражной амнистии» В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии», который урегулирует вопросы покупки россиянами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.

Экономика Мишустин назвал очень дорогой ипотеку в России Мишустин призвал сделать так, чтобы у банков не было возможности «накручивать» ипотечные ставки путем оптимизации операционных затрат и внутренних резервов банков, а также уточнения правил кредитования застройщиков и уменьшения стоимости фондирования.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о последствиях употребления снюса Роспотребнадзор подчеркивает, что почти все подростки, которые впервые использовали табак в виде снюса, в течение ближайших четырех лет переходят на сигареты.

Происшествия Глава города Георгиевска слишком доверял электронным средствам связи Глава города Георгиевска слишком доверял электронным средствам связи Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю возбудило два уголовных дела в отношении главы города Георгиевска Максима Клетина.