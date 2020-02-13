Экономика
РБКАСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
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В управлении «П» ФСБ проведут проверку из-за видео стрельбы на Лубянке
Начальник управления «П» службы экономической безопасности ФСБ России Наиб Нагуманов назначил комплексную проверку своего подразделения.
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Возвращения в РФ из Китая ждут 228 россиян
Возвращения из Китая ждут 162 пассажира «Сибири» и 66 пассажиров «Уральских авиалиний».
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Офис президента официально рассказал, зачем Зеленский летал в Оман
Президент Украины Владимир Зеленский в январе летал в Оман за свой счет с неофициальным визитом и встречался с руководством этой страны в формате «без галстуков».
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Флагманы Xiaomi Mi 10 и Mi 10 Pro представили официально
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«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка Италии
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Как стало известно 13 февраля, новая картина будет повествовать об историю советского военного летчика Михаила Девятаева.
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Путин принял отставку губернатора Калужской области
Президент РФ Владимир Путин уволил Анатолия Артамонова с поста губернатора Калужской области, который ушел в отставку по собственному желанию.
Происшествия
В Хабаровске задержали мужчину, бросившего сыновей в Шереметьево
В Хабаровске задержали Виктора Гаврилова, который 26 января бросил двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, сообщил Следственный комитет России сегодня, 13 февраля.
Авто
Fitch: Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 году
"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.
Политика
Путин согласился прописать в Конституции индексацию зарплат
Владимир Путин согласился с предложением рабочей группы включить в Конституцию положение об индексации заработной платы и социальных выплат.
Здоровье
В Китае резко выросло число зараженных коронавирусом
В Китае число зараженных коронавирусом за сутки выросло на 40%. Также резко выросло число умерших.
Политика
США выдвинули новые обвинения против Huawei
США выдвинули два новых пункта обвинений против китайской компании Huawei, связанных с кражей данных, сообщает в четверг министерство юстиции США.
Общество
В России подготовили законопроект о «гаражной амнистии»
В правительство внесли законопроект о «гаражной амнистии», который урегулирует вопросы покупки россиянами прав на гаражи и земельные участки, на которых они расположены.
Происшествия
В Астрахани учительницу заподозрили в интимной связи с подростком
Экономика
Мишустин назвал очень дорогой ипотеку в России
Мишустин призвал сделать так, чтобы у банков не было возможности «накручивать» ипотечные ставки путем оптимизации операционных затрат и внутренних резервов банков, а также уточнения правил кредитования застройщиков и уменьшения стоимости фондирования.
Космос
Определен срок полета российского корабля «Орел» с экипажем на МКС
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Армия и оружие
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Футбол
Собчак объяснила, почему Кокорин перешел в «Сочи»
Шоу-бизнес
Папарацци сфотографировали новую фигуру Адель, похудевшую на 45 кг
Папарацци смогли сфотографировать её новую фигуру.
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о последствиях употребления снюса
Роспотребнадзор подчеркивает, что почти все подростки, которые впервые использовали табак в виде снюса, в течение ближайших четырех лет переходят на сигареты.
Политика
Посол России в Турции сообщил об угрозах в свой адрес из-за Идлиба
Послу Российской Федерации в Турции Алексею Ерхову поступают угрозы в связи с ситуацией в сирийской провинции Идлиб.
Происшествия
Глава города Георгиевска слишком доверял электронным средствам связи
Глава города Георгиевска слишком доверял электронным средствам связи Следственное управление Следственного комитета России (СКР) по Ставропольскому краю возбудило два уголовных дела в отношении главы города Георгиевска Максима Клетина.
Авто
Рассекречен дизайн нового УАЗ «Патриот»
Судя по изображениям, опубликованным изданием Drom.ru, внедорожник получит схожие с предшественником габариты, но получит кардинально новую внешность – прежними останутся только двери, передняя стойка кузова и крыша.