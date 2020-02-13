Экономика
РБКАСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
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Политика
В Раде категорически опровергли возможность поставок воды в Крым
Комитет Верховной рады Украины по правам человека категорически не поддерживает идею возобновления поставок воды в Крым, сообщил председатель Херсонской областной администрации Юрий Гусев 12 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.
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В США выразили опасения по поводу утраты действенности своих санкций
Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность.
Здоровье
Резко снизилось число инфицированных коронавирусом в Китае
Темпы увеличения числа инфицированных новым коронавирусом в КНР за последнюю неделю сократились на 48,2%, сообщил представитель государственного комитета по делам здравоохранения Китая.
Политика
Мишустин поручил подготовить идеи по оптимизации министерств
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить идеи по оптимизации министерств, ведомств и федеральных органов исполнительной власти.
Происшествия
Суд приговорил россиянина к 14 годам колонии за госизмену
Культура
В Москве открылась выставка о Юрии Анненкове
Как пояснила куратор выставки Анастасия Винокурова, в качестве ее названия был выбран российский перевод "Повести о пустяках", написанной Юрием Анненковым на французском и опубликованной в Берлине в 1934 году.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас показали ребенка на фото в роддоме
Социальные сети взорвались от восторженных поклонников. Они единогласно желали счастья и здоровья семье и малышке.
Авто
Fitch: Автомобильный сектор пострадает от коронавируса в 2020 году
"Вспышка коронавируса может привести к снижению продаж новых автомобилей в Китае и перебоям в глобальных цепочках поставок, что усугубит проблемы автомобильного сектора в 2020 году", — полагает агентство.
Армия и оружие
Новейшие танки Т-90М начнут поставлять в российскую армию в 2020 году
Российская армия в 2020 году начнет получать новую модификацию легендарного танка Т-90М «Прорыв-3».
Армия и оружие
СМИ сообщили об отражении ПВО Сирии атаки по Дамаску
Общество
Ущерб от пожара на «Адмирале Кузнецове» может превысить 300 млн рублей
Глава Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов заявил, что ущерб от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов» может превысить 300 млн рублей.
Космос
Телескоп «Спектр-РГ» отснял 26% звёздного неба
Российская орбитальная обсерватория «Спектр-РГ» за два месяца засняла свыше 10 тысяч квадратных градусов звёздного неба.
Общество
В России предложили запретить шуметь днем
В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.
Общество
Росавиация: возвращения из Китая ожидают 228 россиян
Представитель Росавиации рассказал журналистам, что на сегодняшний день более 200 российских граждан ожидают выезда из Китая, охваченного эпидемией опасного коронавируса нового типа COVID-201.
Политика
На гербе Белоруссии станет меньше России и больше Европы
Над изменениями работал геральдический совет при президенте Белоруссии, этот совет провел оценку действующей символики и пришел к выводу, что изображение герба нуждается "в совершенствовании", рассказал глава ведомства.
Общество
На 104-м году жизни умер легендарный разведчик Алексей Ботян
Кино
Продажи «Ведьмака 3» в США выросли на 554% после премьеры сериала Netflix
Американская исследовательская фирма NPD Group объявила, что после премьеры «Ведьмака» от Netflix ежегодные продажи книг и видеоигр по вселенной колоссально возросли.
Общество
Гидрометцентр рассказал об ожидаемой в марте погоде в России
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина в беседе с «Российской газетой» рассказала о том, какая погода ожидается на территории России в марте.
Футбол
Мужчина, попавший в ДТП с Зиданом, попросил тренера сделать с ним селфи
Попросил его сделать селфи, иначе люди не поверят, что в меня действительно врезался Зидан.
Кино
Жена сценариста «Москва слезам не верит» признала ошибку в фильме
Супруга сценариста Валентина Черных рассказала об ошибке, которую допустила во время работы над фильмом "Москва слезам не верит", которому 11 февраля исполнилось 40 лет.
Политика
В Киеве решил пересчитать жителей Крыма и Донбасса с помощью спутника
Киев хочет провести перепись населения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса и в Крыму при помощи спутника, об этом заявил в эфире "Украинского радио" министр кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет.
Политика
МВД проверяет «Медузу», «Радио Свобода» и BBC на пропаганду наркотиков
Материалы всех СМИ, включая «Медузу», «Радио Свобода»* и BBC, проверяются на предмет пропаганды наркотиков.
Биатлон
Сборная России финишировала на своем месте
Гаджеты
Названы автоматические функции в смартфонах, которые лучше отключить
Часто мешают работе смартфона так называемы «такс киллеры» (Task Killers).
Экономика
Бюджет РФ в январе исполнен с дефицитом 2% ВВП
Федеральный бюджет в январе 2020 года исполнен с дефицитом 159,87 млрд рублей, или 2% ВВП.
Экономика
Правительство одобрило законопроект о покупке акций Сбербанка у ЦБ
Правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.