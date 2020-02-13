Экономика
РБКАСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков
Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Агентство по страхованию вкладов привлечет «охотников за головами» беглых банкиров
Фонтанка.Рувчера в 15:07
Автоматически обработано 7066 источников, обновлено в 05:34, Ашберн
Происшествия
Оставленных отцом в Шереметьеве детей передали их матери
Космос
Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот
Общество
Кардиолог рассказал о способе снижения давления за 15 минут
Директор Центра профилактической и спортивной медицины в Техническом университете Мюнхена, член научно-консультативного совета Немецкого фонда сердца кардиолог Мартин Холле пояснил, какие способы помогут снизить давление без использования лекарств.
Хоккей
Новым президентом КХЛ избран Алексей Морозов
Общество
В России начали сборку первого серийного Ил-114-300
Сборка фюзеляжа первого серийно производимого самолета Ил-114-300 началась в России, сообщили журналистам в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Политика
FT: Власти США считают, что Дерипаска отмывал деньги Путина
Власти США пришли к выводу, что российский миллиардер Олег Дерипаска владел и отмывал деньги президента России Владимира Путина.
Политика
Американский чиновник опасается, что санкции США утратят действенность
Финансовые санкции США со временем могут утратить свою действенность, заявил и.о. помощника замглавы Национального управления по ядерной безопасности Дэвид Хогланд.
Политика
Лукашенко заявил о намеках России на присоединение Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия намекает на присоединение Белоруссии в обмен на единые цены на энергоносители, передает БелТА.
Кино
Роберт Паттинсон примерил костюм Бэтмена
В коротком ролике, залитом мрачным красным светом, актер предстал не в полный рост, из-за чего разглядеть костюм во всей красе сложно, но некоторые детали, вроде маски и символа летучей мыши на груди, видны отчетливо.
Политика
Путин поручил ЦИК организовать голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин распорядился начать подготовку к общероссийскому голосованию по изменениям в Конституцию.
Авто
Появились первые изображения нового Renault Logan
Портал «Колёса.ру» на основе недавно опубликованных шпионских снимков обновлённого Dacia Logan, который известен в России под маркой Renault, разработал рендерные изображения будущей новинки.
Общество
Из Боткинской больницы Петербурга бежали еще три пациента
В Петербурге еще три человека без разрешения врачей покинули карантин по коронавирусу, который был организован в изолированных боксах инфекционной больницы им. Боткина.
Политика
В Кремле отреагировали на угрозы российскому послу в Турции
В Кремле уверены, что Анкара примет все меры для безопасности российского посла, а также других российских граждан, заявил Песков, отреагировав на сообщения об угрозах российскому послу.
Культура
На фоне слухов об измене Собчак демонстрирует идиллию с мужем
На фоне слухов об измене Собчак демонстрирует идиллию с мужем Ксения поддержала Константина Богомолова на "Пионерских чтениях".
Футбол
Дзюба пошутил над Слуцким, сравнив его с героем мультфильма
Футбол
В «Зените» не подтвердили аренду Кокорина в «Сочи»
"Зенит" не подтверждает аренду нападающего Александра Кокорина в "Сочи", решения по переходу нет, заявили РИА Новости в пресс-службе футбольного клуба из Санкт-Петербурга.
Здоровье
Москвичи с онкологией могут лечиться по ОМС в двух частных центрах
Ранее СМИ сообщали о том, что городской фонд ОМС отказался оплачивать лечение москвичей с онкологическими заболеваниями в частных больницах, отчего у этой категории пациентов возникли трудности в продолжении лечения.
Игры
Prince of Persia: The Dagger of Time: VR-версия уже анонсирована
Игра Prince of Persia: The Dagger of Time оказалась кооперативным VR, жанр – побег из комнаты.
Общество
Устроившая истерику в такси пассажирка участвовала в конкурсах красоты
Пассажирка московского такси, устроившая истерику и назвавшая водителя "мразью", уволилась из фитнес-центра, в котором работала тренером.
Шоу-бизнес
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса
Появились первые снимки новорожденного ребенка Курниковой и Иглесиаса У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился третий ребенок.
Экономика
Аэропорт Шереметьево может стать полностью частным
Сделка может стать рекордной для отрасли — аналитик "Атона" Михаил Ганелин оценил госпакет акций Шереметьево в 50 – 70 млрд руб. Окончательную цену выкупа определит оценка, которую проведет привлекаемый Росимуществом независимый оценщик.
Политика
Путин распорядился увековечить память Лужкова
Политика
Путин уволил губернатора Калужской области
Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Калужской области Анатолия Артамонова.
Авто
Hyundai привезет в Женеву концепт «Пророчество»
Компания Hyundai показала тизеры своего нового концепта, который привезёт на автосалон в Женеве.
Общество
Кабмин разработал меры по улучшению ситуации с лечением онкологии
Правительство разработало целый ряд мер, которые направлены на улучшение ситуации с лечением в России онкологии, особенно у детей.
Здоровье
Появились новые льготы на лекарства для пенсионеров
Появились новые льготы на лекарства для пенсионеров.
Армия и оружие
Ударный дрон «Охотник» получит боеприпасы весом от 50 до 100 кг
Перспективный ударно-разведывательный беспилотник "Охотник" получит на вооружение новые боеприпасы массой от 50 до 100 килограммов.
Футбол
Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков сказал, почему остался в команде после прихода Семака
Как признался Михаил Кержаков, Сергей Семак общается с вратарями, считая их важной частью команды: - В этом сезоне Сергей Богданович вызывал нас, мы обсуждали игровые моменты.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко устроила фотосессию новорожденной дочери
Анастасия Костенко устроила фотосессию новорожденной дочери Напомним, что своего первенца Анастасия Костенко родила 10 июля 2018 года.