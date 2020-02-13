Экономика

РБКРБКАСВ предложит процент за охоту на активы владельцев рухнувших банков

Совет директоров Агентства по страхованию вкладов (АСВ) одобрил применение нового подхода по поиску и взысканию активов владельцев рухнувших банков, которые были выведены, рассказал РБК первый заместитель генерального директора АСВ Андрей Мельников.
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