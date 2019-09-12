Экономика

Вести.ФинансВести.ФинансАСВ предотвратило мошенничества с вкладами на 700 млн рублей

3 фото
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в 2018 г. предотвратило мошенничества с разбивкой вкладов на 700 млн руб.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

АСВ вернуло Банку России совокупно 152 млрд рублей

ТАСС06:30

АСВ заявило о попытках мошенничества со вкладами на 700 млн руб. за год

РБК06:12

АСВ уведомило Следственный комитет о причинах банкротства банка 'Югра"

Интерфакс06:27

АСВ уже вернуло ЦБ РФ в рамках погашения займа 152 млрд руб., осталось 690 млрд

Финмаркет05:53

АСВ предотвратило мошенничества с вкладами на 700 млн рублей

Вести.Финанс08:26

АСВ вернуло ЦБ 152 млрд рублей по кредиту

Банки.ру07:04

АСВ вернуло Центробанку 152 млрд рублей

Саминвестор08:39
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 09:20, Вашингтон
Шоу-бизнес

Богомолов похудел почти на 20 килограммов ради свадьбы с Собчак

Lenta.ru 08:54
Политика

Глава ДНР заявил о желании войти в состав России

Перед самопровозглашенной Донецкой республикой (ДНР) стоит задача, которая заключается в максимальной интеграции с Россией.
Известия 09:14
Происшествия

У футболиста сборной России украли часы на 23 миллиона рублей

Как заявила официальный представитель МВД Ирина Волк, злоумышленник проник в дом футболиста через окно и похитил 12 часов, общая стоимость которых оценивается в 23 млн рублей.
Газета.Ru 09:08
Происшествия

К сторонникам Навального пришли с обысками по всей России

В 31 российском городе проходят обыски у сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), штабов Алексея Навального и активистов движения «Голос».
Lenta.ru 01:42
Происшествия

Прокуратура Рима нашла виновных в обрушении эскалатора с фанатами ЦСКА

РИА Новости 05:00
Политика

Медведев отменил советские акты

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Политика

На Украине резко вырос рейтинг одобрения работой Зеленского

Причиной одобрения действий Зеленского являются его "рейтинговые" законопроекты: о досрочном прекращении полномочий депутата за "кнопкодавство" и прогулы, об уменьшении количества депутатов с 450 до 300 и снятии депутатской неприкосновенности.
Накануне.Ru 07:53
Политика

Президент Владимир Путин прилетел в Дагестан

В четверг, 12-го сентября, глава России Владимир Путин в дагестанском селе Ботлих пообщается с участниками народного ополчения в период боевых действий в августе-сентябре 1999-го года и возложит венок к памятнику.
Журналистская правда 07:10
Гаджеты

Новая VR-гарнитура HTC заменит HTC Vive

HTC объявила, что новая гарнитура виртуальной реальности HTC Vive Comos фактически заменит оригинальную HTC Vive.
News.ru 05:17
Финансы

Планы ПФР: насколько поднимут пенсии в следующем году

Прогнозное увеличение пособий в 2021 году — 6,3%, а в 2022 году — 5,9%. Пенсионный бал в 2020 году начнет «стоить» 93 рубля (сейчас 87,2 рубля), в 2021 году — 98,8 рубля, а в 2022 — 104,6 рубля.
Версия-Саратов 05:04
Общество

Учителей, заставлявших мальчика сменить прическу, обязали извиниться

Вести.Ru 03:47
Политика

Назначен новый глава управления по борьбе с наркотиками полиции Москвы

Начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве стал генерал-майор полиции Андрей Янишевский, говорится в сообщении ведомства.
Коммерсантъ 08:09
Финансы

ЕЦБ снизил ставку и возобновит скупку активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам сегодняшнего заседания сообщил, что снизит ставку по депозитам с -0,4% до -0,5%, а с ноября возобновит программу скупки активов.
Ведомости 08:01
Баскетбол

Сборная США уступила Сербии, потерпев второе поражение подряд на ЧМ

Сборная Сербии победила команду США на квалификационном турнире на чемпионате мира в Китае за 5-8-е места.
Матч ТВ 09:04
Происшествия

Студента Егора Жукова внесли в список экстремистов и террористов

RT на русском 06:45
Политика

«Зеленые человечки» в Раде: Автору заявления устроят «публичную порку»

Сама депутат уже заявила, что ей хотят устроить «публичную порку».
REGNUM 03:05
Экономика

Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза

Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Экономика

ЦБ предлагает заморозить досрочные переводы пенсионных накоплений

ЦБ РФ предлагает запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан - чаще одного раза в пять лет - между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых граждане теряют инвестиционный доход.
ТАСС 07:38
Шоу-бизнес

Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым

1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Армия и оружие

Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

ТАСС 04:00
Финансы

Банк России предложил новую форму договоров об ипотеке

В сентябре ЦБ, который неоднократно обращал внимание на высокие темпы роста розничного кредитования в целом и необеспеченных кредитов в частности, предложил расширить собственные полномочия по контролю за долгами россиян.
РБК 08:13
Футбол

Алекс Крал провел первую тренировку в «Спартаке»

Вести.Ru 09:10
Армия и оружие

В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны

Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Происшествия

На Дону вынесли приговор экс-следователю ФСБ за взятку в 55 млн рублей

В Ростове-на-Дону экс-следователь по особо важным делам ФСБ России по Краснодарскому краю приговорен к 14 годам колонии строго режима за сговор с целью получения взятки в размере 55 миллионов рублей.
Российская газета 08:42
Общество

«ВКонтакте» запустила приложение для знакомств

РБК 08:53
Хоккей

«Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунем»

Сегодня, 12 августа, стало известно, что хоккейный клуб «Трактор» не может вылететь в Китай на игры с «Куньлунь Ред Стар» из-за проблем с въездом в страну.
Первый областной 09:12
Политика

Опубликовано фото шпиона Смоленкова

Опубликовано фото бывшего сотрудника администрации президента России Олега Смоленкова, который, предположительно, является информатором спецслужб США.
Lenta.ru 07:46
Политика

Делегация из США оценила ситуацию с международным признанием Крыма

Ранее председатель Союза журналистов Севастополя Сергей Горбачев сообщил РИА Новости, что делегация общественников из США прибыла в Крым с ознакомительным визитом, чтобы оценить изменения полуострова за последние пять лет.
РИА Новости 08:22
Гаджеты

Раскрыты характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy M10s

Astera 06:44
Финансы

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян

В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрий Олегович Исаев
Российский общественный деятель
Российский государственный и общественный деятель, генеральный директор Государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов»
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное