Финансы

Банки.руБанки.руАСВ вернуло ЦБ 152 млрд рублей по кредиту

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) совокупно вернуло Банку России 152 млрд рублей по открытой кредитной линии, рассказал глава Агентства по страхованию вкладов Юрий Исаев на Международном банковском форуме в Сочи.
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