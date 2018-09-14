Экономика
ТАССАСВ вернуло Банку России совокупно 152 млрд рублей
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло Центробанку России в общей сложности 152 млрд руб. в рамках погашения займа. Об этом сообщил журналистам глава АСВ Юрий Исаев в кулуарах XVII Международного банковского форума "Банки России - XXI век".
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Культура
Искусствовед Стелла Базазьянц скончалась в Москве
Москва 24 02:23
Энергетика
Министр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах
Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи рассказал о странах, которые не в полной мере выполняют сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
RT на русском 05:25
Здоровье
Определен возраст начала старения
ФедералПресс 03:17
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Экономика
Дерипаска пожаловался на дороговизну российских кредитов
Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 10:10
Общество
Красноярский СК вмешался в школьный конфликт из-за стрижки ученика
Красноярские правоохранители проводят доследственную проверку конфликта между учеником и администрацией школы в городе Сосновоборске, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Газета.Ru 04:27
Культура
Мамонов успешно перенес операцию на сердце
Актер и музыкант Петр Мамонов в четверг успешно перенес операцию на сердце. Об этом ТАСС сообщила супруга артиста Ольга Мамонова.
Народные новости 07:27
Происшествия
В Югре грибник случайно застрелил знакомого из ружья
Житель Ханты-Мансийского автономного округа стал фигурантом уголовного дела после того, как вместе с товарищами пошел в лес за грибами и случайно застрелил одного из них из ружья, которое взял для отпугивания хищников, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
РИА Новости 04:10
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Антициклон медленно покидает центральные регионы России.
Российская газета вчера в 22:00
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Происшествия
Леонид Волков сообщил об обысках у сторонников Навального в 29 городах
Сотрудники следственного комитета в четверг проводят обыски и у координатора штаба Навального в Казани Эльвиры Дмитриевой и у активиста штаба Олега Емельянова, сообщил "Интерфаксу" сотрудник штаба Данил Нургалеев.
Интерфакс 01:31
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко поделилась редким фото с отцом
Жена Дмитрия Тарасова, 25-летняя «вице-мисс Россия — 2014» Анастасия Костенко опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она со своими отцом и дочкой.
Телепрограмма 06:58
Происшествия
В вологодской школе детей покусали крысы: проводится проверка
По словам представителя школы, детей покусали не крысы, а мыши.
Вести.Ru 06:07
Кино
Мэрил Стрип назвала предстоящий фильм «Маленькие женщины» шедевром
Американская актриса Мэрил Стрип назвала экранизацию "Маленьких женщин" шедевром в интервью USA Today.
РИА Новости 07:11
Политика
Трамп отложил введение пошлин против Китая на две недели
Президент США Дональд Трамп сообщил, что введение новых пошлин на китайские товары переносится на две недели.
Коммерсантъ вчера в 19:57
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 16:19
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Общество
В Нижнем Новгороде впервые за 60 лет спустили на воду круизный лайнер
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин назвал спуск на воду нового теплохода "символом возрождения пассажирского судостроения в России".
РИА Новости вчера в 08:16
Экономика
Производители шпрот переориентировались с российского на другие рынки - посол Латвии
Риекстиньш отметил, что производителям сложно пришлось первое время, пришлось переориентировать на другие рынки.
Интерфакс - Россия 01:22
Происшествия
Несколько взрывов произошло на складе боеприпасов на Кипре
Комсомольская правда 04:54
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе.
Известия 00:53
Политика
Число довольных работой Зеленского украинцев выросло в полтора раза
Еще 18% не смогли сформировать свое отношение к его деячтельности.
Московский Комсомолец 06:37
Политика
ЕС продлил индивидуальные санкции против России
Ранее РИА Новости со ссылкой на источник в структурах ЕС сообщало, что постпреды стран Евросоюза согласовали документ о продлении санкций против России на полгода.
RT на русском 07:26
Политика
Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке
В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
ТК Звезда 05:04
Политика
Пауэр призналась, что пошла против России вопреки позиции Вашингтона
Бывший постоянный представитель США в ООН Саманта Пауэр опубликовала свои мемуары, в которых рассказала о том, как ослушалась приказа из Вашингтона в 2016 году.
Pravda.Ru 04:24
Политика
Окружные апелляционные и кассационные суды начнут работать с 1 октября
Новые окружные апелляционные и кассационные суды начнут свою работу с октября, сообщил на пленуме председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.
Коммерсантъ 04:06