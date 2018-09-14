Экономика

ТАССТАССАСВ вернуло Банку России совокупно 152 млрд рублей

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Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернуло Центробанку России в общей сложности 152 млрд руб. в рамках погашения займа. Об этом сообщил журналистам глава АСВ Юрий Исаев в кулуарах XVII Международного банковского форума "Банки России - XXI век".
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