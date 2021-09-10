Представитель "Фронта национального сопротивления Афганистана" Али Назари заявил, что представители радикального движения "Талибан" (запрещено в России) изгнали из провинции Панджшер тысячи местных жителей.
Плохая система вентиляции воздуха в закрытом помещении на карнавале в коммуне Гангельт (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) на западе ФРГ стала основной причиной быстрого распространения коронавируса в регионе.
Одна из сотрудниц Bloomberg - сотрудница Apple Inc. Эшли Гьовик, которая подала жалобу в Национальный совет по трудовым отношениям США в прошлом месяце, заявила, что ее уволили якобы за утечку информации.