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АСВ: выплаты клиентам самарского банка «Спутник» начнутся не позже 24 сентября

Банк России возложил на Агентство по страхованию вкладов (АСВ) функции временной администрации по управлению самарским банком «Спутник».
РБК
АСВ пообещало начать выплаты не позднее 24 сентября 2021 года.
Финмаркет
Одновременно Банк России с 10 сентября ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов КБ "Спутник" сроком на 3 месяца.
Финмаркет
По величине активов кредитная организация занимает 292 место в банковской системе РФ, уточняет регулятор.
РИА Новости

Подробнее о событии

Банк России ввел временную администрацию в самарском банке «Спутник»
Smotrim.ru02:36
АСВ: выплаты клиентам самарского банка «Спутник» начнутся не позже 24 сентября
ПРАЙМ01:43
АСВ начнет выплаты вкладчикам самарского банка «Спутник» не позднее 24 сентября
ТАСС02:20
ЦБ возложил на АСВ функции временной администрации банка «Спутник»
Телеканал 360°01:54
Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам самарского банка «Спутник» не позднее 24 сентября
Эхо Москвы02:34
Банк России возложил на АСВ функции временной администрации по управлению КБ «Спутник»
Глас Народа01:04
ЦБ ввел временную администрацию в банке «Спутник»
РБК02:30

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