Экономика
ВедомостиАСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне
Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства. Решение было принято 23 октября.
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
Происшествия
Житель Подмосковья задержан по подозрению в убийстве родителей
Правоохранители задержали 25-летнего мужчину по подозрению в убийстве своих родителей.
Газета.Ru 15:00
Происшествия
Восстановлена картина расстрела военных в Забайкалье
Lenta.ru вчера в 08:57
Политика
Путин и Макрон обсудили договоренности России и Турции по Сирии
Президент России Владимир путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, главной темой которого стали недавние российско-турецкие переговоры и достигнутые в ходе встречи договоренности.
Страна Советов on-line 10:47
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом под Кировом
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Кировской области погибли четыре человека, в том числе ребенок.
РБК 12:16
Шоу-бизнес
Вера Брежнева дефилировала по Риму в кожаных штанах и бюстгальтере
Популярная певица Вера Брежнева посетила один из частных модных показов в Риме и произвела там фурор.
Вечерний курьер 07:41
Происшествия
Курские пограничники задержали опасного преступника
29-летний житель Орловской области задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Курской области при попытке незаконного пересечения Госграницы из РФ на территорию Украины.
ГТРК Курск 09:02
Футбол
Тренер «Арарата»: за четыре месяца работы ни разу не получал зарплату
Главный тренер московского «Арарата» Василий Рожнов рассказал о сложной финансовой ситуации в клубе после акции протеста футболистов команды на матче 15-го тура Профессиональной футбольной лиги с саратовским «Соколом».
RT на русском 14:56
Политика
Зеленский приехал в зону разведения сил в Донбассе
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл на позиции националистов в зоне разведения сил в Донбассе, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:35
Происшествия
Из Фонтанки спасатели достали тело молодой женщины
Погибшую отыскали водолазы поисково-спасательной службы Северной столицы. Спасатели доставили её тело на берег.
Петербургский дневник 14:45
Политика
Посольство России призвало США прекратить охоту за россиянами
Посольство России в США, комментируя сообщение дипмиссии США в России об освобождении Марии Бутиной, призвало Вашингтон прекратить охоту за россиянами.
RT на русском 13:43
Футбол
Дубль Еременко принес «Ростову» победу над «Сочи»
В матче 14-го тура российской премьер-лиги "Ростов" на поле домашней арены переиграл "Сочи" со счетом 2:0. Оба мяча в составе "желто-синих" забил полузащитник Роман Еременко, который отличился на 41-й и 79-й минутах.
Вести.Ru 14:05
Культура
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
РИА Новости 12:26
Единоборства
Конор Макгрегор: «Смеюсь над водоносом Махачевым»
Ирландский боец UFC Конор Макгрегор обратился к тренеру и отцу Хабиба Нурмагомедова Абдулманапу Нурмагомедову, который предложил провести бой Конора и Ислама Махачева.
Матч ТВ 10:09
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку
Во Вьетнаме на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан нашли тело 71-летней россиянки, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Общество
Категория вагонов «плацкарт» может исчезнуть из поездов в России
Как уточняется, в будущем наименование "плацкарт" может перестать существовать.
Российская газета вчера в 13:30
Фигурное катание
Трусова оценила свой дебют на этапе Гран-при Skate Canada
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Александра Трусова поделилась впечатлениями от дебюта на этапе Гран-при Skate Canada среди взрослых.
Чемпионат 02:03
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Футбол
Хет-трик Пулишича помог «Челси» обыграть «Бернли» в чемпионате Англии
"Челси" одержал победу над "Бернли" в выездном матче 10-го тура чемпионата Англии по футболу.
РИА Новости 14:33
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Здоровье
Минздрав дал советы регионам по выдаче незарегистрированных лекарств
Минздрав России разослал в регионы рекомендации по организации выдачи не зарегистрированных в стране сильнодействующих препаратов, а также списки детей, для которых закуплена первая партия таких лекарств.
Известия 24 октября в 09:41
Политика
Глава ДНР раскрыл планы Донецка относительно России
Глава ДНР Денис Пушилин прокомментировал перевод стрелок часов на Украине, а также напомнил о курсе официального Донецка относительно России.
Южный Федеральный 13:05
Музыка
В эфир вышел новый выпуск шоу «Голос»
На шоу "Голос" продолжаются слепые прослушивания — накануне прошёл третий день набора в команды.
RT на русском 02:33
Футбол
Мбаппе может перейти в «Ювентус» за 380 млн евро
Отмечается, что следующей целью «бьянконери» должен стать форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, трансферная стоимость которого оценивается в 380 млн евро.
Soccer.ru 03:20
Футбол
Фанаты «Суонси Сити» напечатали посадочные талоны на имя Эмилиано Салы
Фанаты «лебедей» напечатали плакаты, сделанные в виде посадочных талонов вымышленной авиакомпании «Суонси Сити Эйрлайнс» на имя Салы.
Чемпионат 13:00
Армия и оружие
Прибытие российских С-400 и «Панцирей» в Сербию попало на видео
Напомним, ранее Минобороны РФ сообщало о переброске дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400 и батареи зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С» в Сербию для участия во втором этапе совместных сербско-российских учений «Сербский щит».
Красная весна 24 октября в 12:20
Общество
Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
Газета.Ru вчера в 15:51
Футбол
Курбан Бердыев предположил, когда у «Рубина» настанут лучшие времена
Сегодня бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев приехал на матч «Ак Барса» против «Барыса», в котором казанцы оказались сильнее соперника (3:2).
БИЗНЕС Online 13:40
Экономика
Орешкин заявил о готовности платить повышенный подоходный налог
Орешкин добавил, что именно такое потребление нужно облагать более высокими налоговыми ставками.
РБК вчера в 15:54
Общество
В ОНФ рассказали о скором поступлении препарата «Фризиум»
Идеолог проекта «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Регион заботы» и учредитель благотворительного народного фонда «Вера» Нюта Федермессер рассказала, что незарегистрированный в России препарат «Фризиум» для детей, больных эпилепсией, поступит в ожидающие его семьи к концу следующей недели.
Известия 12:05