Экономика

ВедомостиВедомостиАСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне

Суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка постановил передать российскому конкурсному управляющему деньги от продажи лондонской квартиры экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус, в отношении которой ведется процедура банкротства. Решение было принято 23 октября.
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АСВ заберет у осужденного экс-банкира деньги от продажи жилья в Лондоне

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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 15:13, Вашингтон
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