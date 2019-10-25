Экономика
Право.руАСВ заберёт у экс-главы банка деньги от продажи жилья в Лондоне
Конкурсный управляющий в деле банкротства экс-президента Внешпромбанка (ВПБ) Ларисы Маркус заберёт $4,2 млн, которые были получены от продажи её квартиры в Лондоне и хранились в США. Такое решение принял суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка, передаёт РБК.
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Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады
Российская газета 18:20
Армия и оружие
Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США
Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Шоу-бизнес
Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир
В Сети разгорелся скандал из-за передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», где темой выпуска стал эскорт.
Super.ru 14:40
Здоровье
Три молочных продукта вызывают рак простаты
До сих пор влияние трех молочных продуктов на возникновение рака считалась малой.
Московский Комсомолец вчера в 01:38
Автоспорт
Ферстаппен лишён поула на Гран-при «Формулы-1» в Мексике из-за нарушения правил в квалификации
Голландский пилот команды «Формулы-1» Red Bull Макс Ферстаппен был оштрафован на три позиции на стартовой решётке Гран-при Мексики из-за нарушения правил в квалификации.
RT на русском 19:07
Единоборства
Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса
В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.
Allboxing.ru 17:23
Общество
Стала известна концепция новой пенсионной системы
Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru вчера в 05:00
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Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы
Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия 24 октября в 12:16
Футбол
Прибыль стадиона «Ростов-Арена» за 2024 год может составить 1 рубль
Rostov gazeta 09:09
Технологии
Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов
Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.
3DNews 15:34
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Минобороны защитить военнослужащих от переработок
Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.
Военное дело вчера в 06:33
Общество
В Барселоне протестовали сторонники независимости Каталонии
Демонстрации начались после вынесения приговора политикам-сторонникам независимости Каталонии.
Коммерсантъ 14:21
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия
В ДТП в Санкт-Петербурге два человека погибли, двое тяжело пострадали
В ДТП с автобусом в Приморском районе Санкт-Петербурга два человека погибли, два пострадали.
Вести.Ru 19:23
Общество
Мария Бутина прилетела в Москву
Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Армия и оружие
WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор
Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
ТАСС 14:57
Общество
Украина перейдет на зимнее время
В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru 02:36
Происшествия
В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев
Коммерсантъ вчера в 08:09
Армия и оружие
Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте
Народные новости 18:37
Шоу-бизнес
Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»
Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 04:00
Происшествия
Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку
Во Вьетнаме на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан нашли тело 71-летней россиянки, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Космос
Российскую «Ангару» достроят только к 2025 году
Тяжелая ракета семейства «Ангара» будет отвечать требованиям Минобороны к 2025 году, заявил РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро (КБ) «Салют» (входит в «Центр Хруничева») Сергей Кузнецов.
Lenta.ru вчера в 12:22
Армия и оружие
Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море
В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
Наука
Опровергнута причина исчезновения неандертальцев
Популярная механика 11:51
Политика
Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией".
Газета.Ru 18:02
Общество
Власти Калифорнии эвакуируют более 50 тысяч человек из-за пожаров
Народные новости 18:22