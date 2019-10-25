Экономика

Право.руПраво.руАСВ заберёт у экс-главы банка деньги от продажи жилья в Лондоне

Конкурсный управляющий в деле банкротства экс-президента Внешпромбанка (ВПБ) Ларисы Маркус заберёт $4,2 млн, которые были получены от продажи её квартиры в Лондоне и хранились в США. Такое решение принял суд по банкротствам южного округа Нью-Йорка, передаёт РБК.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

АСВ заберет у осужденного экс-банкира деньги от продажи жилья в Лондоне

РБК24 октября в 23:00

АСВ заберет $4,2 млн от продажи жилья экс-совладелицы Внешпромбанка

Коммерсантъвчера в 03:31

АСВ заберет у осужденного банкира деньги от продажи жилья в Лондоне

Ведомостивчера в 04:39

АСВ добилось взыскания в США активов экс-президента Внешпромбанка

Взгляд.рувчера в 05:50

АСВ заберёт у экс-главы банка деньги от продажи жилья в Лондоне

Право.рувчера в 03:58

АСВ: в США взысканы активы экс-главы Внешпромбанка Ларисы Маркус

Банки.рувчера в 04:58

Деньги от продажи лондонской квартиры Маркус достанутся её кредиторам

Саминвесторвчера в 05:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Фигурное катание

Александра Трусова с двумя мировыми рекордами выиграла Гран-при Канады

Российская газета 18:20
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru вчера в 11:23
Шоу-бизнес

Андрей Малахов оправдался перед Ольгой Серябкиной за скандальный эфир

В Сети разгорелся скандал из-за передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», где темой выпуска стал эскорт.
Super.ru 14:40
Здоровье

Три молочных продукта вызывают рак простаты

До сих пор влияние трех молочных продуктов на возникновение рака считалась малой.
Московский Комсомолец вчера в 01:38
Автоспорт

Ферстаппен лишён поула на Гран-при «Формулы-1» в Мексике из-за нарушения правил в квалификации

Голландский пилот команды «Формулы-1» Red Bull Макс Ферстаппен был оштрафован на три позиции на стартовой решётке Гран-при Мексики из-за нарушения правил в квалификации.
RT на русском 19:07
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Единоборства

Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса

В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.
Allboxing.ru 17:23
Общество

Стала известна концепция новой пенсионной системы

Пенсию по новой системе можно будет получить после наступления пенсионного возраста или через 30 лет после начала накоплений.
Газета.Ru вчера в 05:00
Общество

Эксперты показали последствия после 20 лет сидячей работы

Британские ученые решили наглядно показать, чем опасна сидячая работа.
Известия 24 октября в 12:16
Футбол

Прибыль стадиона «Ростов-Арена» за 2024 год может составить 1 рубль

Rostov gazeta 09:09
Технологии

Tesla представила новую версию солнечных панелей для крыш домов

Компания Tesla представила новое поколение солнечных панелей, предназначенных для монтирования на крышах домов.
3DNews 15:34
Армия и оружие

СМИ узнали о планах Минобороны защитить военнослужащих от переработок

Как сообщает в пятницу газета «Известия» со ссылкой на источник в Минобороны, командиров, которые допоздна задерживают подчиненных на службе, будут привлекать к ответственности вплоть до увольнения.
Военное дело вчера в 06:33
Общество

В Барселоне протестовали сторонники независимости Каталонии

Демонстрации начались после вынесения приговора политикам-сторонникам независимости Каталонии.
Коммерсантъ 14:21
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации в Донбассе.
РБК 02:58
Происшествия

В ДТП в Санкт-Петербурге два человека погибли, двое тяжело пострадали

В ДТП с автобусом в Приморском районе Санкт-Петербурга два человека погибли, два пострадали.
Вести.Ru 19:23
Культура

Скончалась солистка коллектива «Бурановские бабушки» Наталья Пугачева

REGNUM 12:43
Общество

Мария Бутина прилетела в Москву

Россиянка Мария Бутина, освобождённая из заключения в Соединённых Штатах, прилетела в Москву рейсом из Майами.
RT на русском 04:36
Армия и оружие

WP: военные США начали прибывать из Ирака в провинцию Дейр-эз-Зор

Американские военные начали прибывать с территории Ирака в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.
ТАСС 14:57
Общество

Украина перейдет на зимнее время

В Украине в ночь на 27 октября в 3:00 стрелки часов переведут на зимнее время.
Газета.Ru 02:36
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Армия и оружие

Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте

Народные новости 18:37
Шоу-бизнес

Любовь Успенская: «Я не ношу ни трусы, ни лифчики»

Первой оказалось то, что при регулярной покупке красивого и дорогого нижнего белья этот предмет одежды просто пылится в шкафу звезды, ведь она не носит «ни трусы, ни лифчики».
Дни24 04:00
Происшествия

Во Вьетнаме на пляже нашли умершую россиянку

Во Вьетнаме на пляже Хам Тьен провинции Биньтхуан нашли тело 71-летней россиянки, сообщает газета VN Express.
РИА Новости 10:58
Космос

Российскую «Ангару» достроят только к 2025 году

Тяжелая ракета семейства «Ангара» будет отвечать требованиям Минобороны к 2025 году, заявил РИА Новости генеральный конструктор конструкторского бюро (КБ) «Салют» (входит в «Центр Хруничева») Сергей Кузнецов.
Lenta.ru вчера в 12:22
Армия и оружие

Две российские атомные подлодки испытают вооружение в Норвежском море

В Норвежском море пройдут испытания вооружения российских атомных подлодок "Нижний Новгород" и "Псков".
Газета.Ru 07:55
Наука

Опровергнута причина исчезновения неандертальцев

Популярная механика 11:51
Политика

Захарова назвала «самоуничтожением» отношения России и Украины

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила на заявление министра обороны Украины Андрея Загороднюка об "опыте пятилетней войны с Россией".
Газета.Ru 18:02
Общество

Власти Калифорнии эвакуируют более 50 тысяч человек из-за пожаров

Народные новости 18:22
Происшествия

Раскольники захватили храм УПЦ в Ровенской области

ТАСС 09:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Внешпромбанк
Банк
Российский коммерческий банк, прекративший деятельность 21 января 2016 года в связи с отзывом лицензии Центральным банком России. Занимал 40-е место по размеру активов в рейтинге «Интерфакс-100».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное