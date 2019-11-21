Футбол

BobsoccerBobsoccerAS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»

По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды. Более полутора месяцев Бэйл не играл за "Реал" из-за травмы голени, полученной в матче отбора к Евро-2020.
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