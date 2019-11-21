Футбол
BobsoccerAS: Зидан отстранит Бэйла от тренировок с основой «Реала»
По сведениям испанского сайта As.com главный тренер "Реала" Зинедин Зидан отстранит нападающего от тренировок с основным составом команды. Более полутора месяцев Бэйл не играл за "Реал" из-за травмы голени, полученной в матче отбора к Евро-2020.
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Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин стал главным героем матча регулярного чемпионата НХЛ против "Вашингтона", в котором его команда победила 4:1. На счету Панарина две заброшенных шайбы, а лидер "Кэпиталз" Александр Овечкин завершил встречу без набранных очков.
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Первый полномасштабный опытный прототип космического корабля Starship Mk1 американской компании SpaceX взорвался во время испытаний на полигоне в Бока Чика (штат Техас).
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Агент Ибрагимовича ведет переговоры с «Миланом»
Агент Златана Ибрагимовича Мино Райола ведет переговоры с итальянским клубом "Милан".
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ВТБ профинансирует строительство «Восточного выезда в Уфе»
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В Брянске образовались гигантские очереди за справками для водителей
Политика
Кремль назвал неприемлемым требование Эстонии вернуть часть территории
Требование спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса вернуть Таллину 5% российской территории неприемлемо, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
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Sony Pictures приобрела права на российский фильм ужасов «Тварь»
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Глава Дагестана обратился с просьбой к Путину
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Два новых дела заведены по факту хищений на космодроме Восточный
Следственный комитет России возбудил два новых дела, связанных с махинациями на космодроме Восточный. Об этом сообщается на сайте ведомства.
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Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального подал в Тверской районный суд Москвы иск к президенту Владимиру Путину.
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Малайзия рассчитывает, что все улики по делу MH17 будут обнародованы
Малайзия рассчитывает, что все улики по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году будут обнародованы.
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Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме «Текст»
Продюсер картины рассказала, как в фильме снималась интимная сцена Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус.
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В Крыму назвали анекдотом слова Зеленского о переданных кораблях
Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что высказывания президента Украины Владимира Зеленского о том, что на переданных из России украинских кораблях нет части вооружения и оборудования, «напоминают анекдот».
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Попытка историка Соколова схватить кортик попала на видео
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