Lenta.ruAS: аналитик Семпа указал на слабость Байдена в разговоре с Си Цзиньпином о ТайванеПрезидент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по вопросу Тайваня.Lenta.ruПо словам обозревателя, сообщения СМИ о беседе политиков наталкивают на мысль о том, что лидер Китая без колебания жестко предостерег Байдена от вмешательства в ситуацию с Тайванем.Lenta.ru"Что еще важнее, Китай наблюдал за тем, как США провалили вывод войск из Афганистана при администрации Байдена", — говорится в материале AS.РИА НовостиНедавно спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отказалась от рабочего визита в Тайвань в рамках азиатского тура, передает ФАН.URA.RuЧитать далееСвернутьГазета.RuГазета.RuФАННародные новостиАргументы и ФактыПодробнее о событииAS: Си Цзиньпин разбил Байдена в пух и прах во время обсуждения тайваньского вопросаОбщественная служба новостей19:19American Spectator: Байден проявил слабость в разговоре с Цзиньпином о ТайванеМосковский Комсомолец19:55American Spectator: Байден оплошал во время телефонных переговоров с Си ЦзиньпиномФАН19:54AS: аналитик Семпа указал на слабость Байдена в разговоре с Си Цзиньпином о ТайванеLenta.ru19:37AS: ход разговора Байдена и Си Цзиньпина о Тайване говорит о конце однополярного мираГазета.Ru21:16AS: Байден проявил слабость в разговоре с Си Цзиньпином о ТайванеNews.ru19:14AS: слабость Байдена в беседе с Си Цзиньпином о Тайване говорит о конце однополярного мираРИА Новости18:59Показать ещёОценить90Поделиться