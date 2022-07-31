Будьте в Плюсе

AS: аналитик Семпа указал на слабость Байдена в разговоре с Си Цзиньпином о Тайване

Президент США Джо Байден проявил слабость в телефонном разговоре с лидером Китая Си Цзиньпином по вопросу Тайваня.
Lenta.ru
По словам обозревателя, сообщения СМИ о беседе политиков наталкивают на мысль о том, что лидер Китая без колебания жестко предостерег Байдена от вмешательства в ситуацию с Тайванем.
Lenta.ru
"Что еще важнее, Китай наблюдал за тем, как США провалили вывод войск из Афганистана при администрации Байдена", — говорится в материале AS.
РИА Новости
Недавно спикер палаты представителей Нэнси Пелоси отказалась от рабочего визита в Тайвань в рамках азиатского тура, передает ФАН.
URA.Ru

Подробнее о событии

AS: Си Цзиньпин разбил Байдена в пух и прах во время обсуждения тайваньского вопроса
Общественная служба новостей19:19
American Spectator: Байден проявил слабость в разговоре с Цзиньпином о Тайване
Московский Комсомолец19:55
American Spectator: Байден оплошал во время телефонных переговоров с Си Цзиньпином
ФАН19:54
AS: аналитик Семпа указал на слабость Байдена в разговоре с Си Цзиньпином о Тайване
Lenta.ru19:37
AS: ход разговора Байдена и Си Цзиньпина о Тайване говорит о конце однополярного мира
Газета.Ru21:16
AS: Байден проявил слабость в разговоре с Си Цзиньпином о Тайване
News.ru19:14
AS: слабость Байдена в беседе с Си Цзиньпином о Тайване говорит о конце однополярного мира
РИА Новости18:59

Интересное

SCF: Шольц и Макрон могут вступить в конфликт с ЕК, желая наладить отношения с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон в ближайшее время могут вступить в конфликт с Брюсселем, желая наладить отношения с Россией.
Российская газета22:15

FT: Запад отложил план запрета на страхование судов с российской нефтью

Великобритания ранее ввела запрет на страхование судов только для танкеров, которые везут российскую нефть в само королевство, эта мера начнет действовать с 2023 года.
Коммерсантъ20:45

«Коммерсантъ» сообщил, что российские суды начали отменять решения о депортации украинцев

Российские суды начали отменять решения о депортации украинцев из-за «отсутствия фактической возможности их исполнения».
Lenta.ru21:28

В Николаеве при обстреле погиб владелец крупнейшей зерновой компании Украины Вадатурский

При обстреле Николаева погиб украинский бизнесмен, владелец крупнейшей зерноторговой компании «Нибулон» Алексей Вадатурский.
Lenta.ruвчера в 05:33

Овечкин вошёл в список лучших спортсменов города Вашингтон

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вошёл в список лучших спортсменов города Вашингтон по версии The Sporting News.
Чемпионат21:34

Новый кроссовер ГАЗ «Корнет» 2022-2023 года представлен на первых фоторендерах

Независимые дизайнеры портала naavtotrasse.ru представили на первых рендерах, каким мог бы стать новый кроссовер ГАЗ "Корнет" 2022-2023 модельного года, построенный на платформе MQB-A1.
Новые автомобили22:59

Операционный директор Артемьева рассказала о рисках оплаты покупок в интернете

Операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева дала советы по оплате покупок в интернете.
RT на русском20:36

Зампред Центробанка Белов сообщил об отсутствии предпосылок для деноминации в России

Зампред Банка России Сергей Белов, курирующий наличное денежное обращение, в беседе с «Известиями» оценил вероятность деноминации в России.
Lenta.ru18:15

Новый генсек ОПЕК Хайтам аль-Гайс заявил об отказе от конкуренции с Россией

Генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Хайтам аль-Гайс заявил об отказе ОПЕК от конкуренции с Россией.
Lenta.ru18:44

Экс-спецпредставитель США по переговорам Белграда и Приштины раскритиковал премьера Курти

Бывший спецпредставитель США по мирным переговорам Белграда и Приштины Ричард Гренелл заявил, что в самопровозглашенном Косово многие недовольны премьером Альбином Курти.
РИА Новости17:41