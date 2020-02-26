Общество
РИА НовостиАТА: туристы могут вернуть деньги за туры в Италию, Иран и Южную Корею
Официальные рекомендации россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса позволяют туристам отказаться от поездок в эти страны, расторгнуть договор с туроператором, требовать полного возврата денег или замены тура, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
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Россияне смогут вернуть деньги за туры в Италию, Южную Корею и Иран из-за коронавируса
Газета.Ruвчера в 04:40
Россияне смогут вернуть деньги за тур в «коронавирусные» страны. Они паникуют, но от отдыха не отказываются
Телеканал 360°вчера в 14:00
Ростуризм рекомендовал туристам воздерживаться от посещения Италии, Ирана и Южной Кореи
Интерфаксвчера в 03:56
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