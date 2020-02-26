Общество

РИА НовостиРИА НовостиАТА: туристы могут вернуть деньги за туры в Италию, Иран и Южную Корею

Официальные рекомендации россиянам не посещать Италию, Южную Корею и Иран из-за вспышки коронавируса позволяют туристам отказаться от поездок в эти страны, расторгнуть договор с туроператором, требовать полного возврата денег или замены тура, заявила РИА Новости исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова.
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