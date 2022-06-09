Будьте в Плюсе

АТОР: Анталья может потерять 45 процентов российских туристов в сравнении с 2019 годом

Турецкий курорт Анталья может потерять 45% туристов из России в сравнении с 2019 годом (5,5 млн туристов) и 17% по сравнению с 2021 годом.
Газета.Ru
Глава Ростуризма Зарина Догузова на правительственном часе в Госдуме во второй половине мая сообщала, что ведомство совместно с Минтрансом согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля.
РИА Новости
В сообщении добавляется, что в июне 2022 года на курорты Турции в интересах шести туроператоров летают прямые рейсы 8 российских и турецких авиакомпаний из 17 городов России.
РИА Новости
В летнем сезоне 2019 года количество авиакомпаний составляло 18, а рейсы были из 46 городов России.
РИА Новости

Подробнее о событии

АТОР: Анталья может потерять 45% туристов из России
Газета.Ru05:36
Ассоциация туроператоров России (АТОР): Анталья потеряет 45% туристов в 2022 году
ПРАЙМ05:26
АТОР: Анталья может потерять 45 процентов российских туристов в сравнении с 2019 годом
РИА Новости05:23
Показать все источники

Интересное

Байден назвал рекордную инфляцию проклятием США

Президент США Джо Байден считает, что рекордная инфляция стала проклятием для страны.
ТАСС03:16

ФСБ ликвидировала в Ростове-на-Дону ячейку террористической организации «Хизб ут-Тахрир»

Спецслужбы ликвидировали на Юге России ячейку террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
РИА Новости03:04

Падение цен на природный газ в США превысило 6% после взрыва на заводе СПГ

Цены на природный газ в США обвалились на 6% после того, как произошел взрыв на терминале СПГ на юге Техаса.
Газета.Ru04:51

Штаб ДНР объявил о начавшихся боях за Славянск

Силы Донецкой Народной Республики ведут бои за город Славянск. Об этом 9 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.
REGNUM04:14

Генсек НАТО Столтенберг без объяснения причин отменил визит в Германию и встречу с Шольцем

Генсек НАТО Йенс Столтенберг без объяснения причин отменил поездку в Германию, во время которой у него была запланирована встреча с канцлером Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Минобороны ФРГ.
РИА Новости04:12

Минобороны России сообщило об уничтожении учебного центра ВСУ в Житомирской области

«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наёмники», — отметил он.
RT на русском04:37

Microsoft по ошибке выпустила Windows 11 для неподдерживаемых ПК

Пользователи старых компьютеров сообщили, что компания Microsoft предложила обновить свою оперативную систему до Windows 11 версии 22H2.
Московский Комсомолец05:35

Тинькофф планирует ввести комиссию на валюту на брокерских счетах

Сегодня банк ввел комиссию 1% на валютные счета в долларах США, евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках, на балансе которых более тысячи условных единиц валюты.
Коммерсантъ04:54

Российские рок-музыканты отказались отвечать на оскорбления Гребенщикова

Российские рок-музыканты не стали устраивать перепалку с Борисом Гребенщиковым, который ранее оскорбил своих коллег по сцене.
NewInform04:51

В Минобрнауки предложили ввести ответственность за низкую успеваемость студентов-целевиков

Минобрнауки России разработало проект постановления правительства, предлагающий ввести для студентов на целевых направлениях ответственность за плохие оценки: с ними можно будет расторгнуть договор или сократить меры поддержки.
Газета.Ru05:35