Глава Ростуризма Зарина Догузова на правительственном часе в Госдуме во второй половине мая сообщала, что ведомство совместно с Минтрансом согласовали 450 дополнительных рейсов в неделю в Турцию из России на период до 1 июля.
«В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Новоград-Волынский Житомирской области уничтожен учебный центр ВСУ, в котором проходили переподготовку и слаживание иностранные наёмники», — отметил он.
Минобрнауки России разработало проект постановления правительства, предлагающий ввести для студентов на целевых направлениях ответственность за плохие оценки: с ними можно будет расторгнуть договор или сократить меры поддержки.