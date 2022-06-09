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АТОР: Анталья может потерять 45% туристов из России

Турецкий курорт Анталья может потерять 45% туристов из России в сравнении с 2019 годом (5,5 млн туристов) и 17% по сравнению с 2021 годом.
Газета.Ru
В июне на курорте могут отдохнуть около 500 тыс. туристов из РФ.
Рамблер
В сообщении добавляется, что в июне 2022 года на курорты Турции в интересах шести туроператоров летают прямые рейсы восьми российских и турецких авиакомпаний из 17 городов России.
РИА Новости
Летом 2019 года количество авиакомпаний составляло 18, а рейсы были из 46 городов РФ.
Известия

Подробнее о событии

До Антальи могут не доехать 45% российских туристов
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