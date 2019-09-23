Путешествия
Travel Russian NewsИнтурист: ситуация с Thomas Cook не отразится на деятельности компании
На фоне новостей о прекращении деятельности Thomas Cook, российский туроператор «Интурист», чьи акции принадлежат британской компании, сделал официальное заявление о дальнейшей деятельности.
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Ростуризм и РСТ не видят поводов для беспокойств из-за банкротства Thomas Cook
Travel Russian News11:49
Разорение Thomas Cook сорвало свадьбы и оставило британцев в заложниках. А у россиян все хорошо
Телеканал 360°вчера в 12:16
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 22:54, Вашингтон
Политика
Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
Разговор Трампа и Зеленского Обсуждение возможности начала процедуры импичмента началось после того, как политические оппоненты Трампа озвучили версию, согласно которой американский лидер во время разговора с Зеленским намекнул, что блокирует выделение военной помощи Украине, если Киев откажется проводить расследование связанное с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом и его сыном.
ТАСС 17:24
Происшествия
Появились фото разбившихся на учениях «Центр-2019» боевых машин ВДВ
В соцсетях опубликованы фотографии двух боевых машин десанта, разбившихся в Оренбургской области в ходе учений "Центр-2019".
Газета.Ru вчера в 05:16
Армия и оружие
В Совфеде объяснили слова генерала США о действиях РФ в Черном море
Ранее американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия "блокирует учения НАТО".
РИА Новости вчера в 04:13
Политика
Украинского политолога Ковтуна вновь изгнали из студии «России 1»
Украинского политолога Ковтуна возмутило обсуждение в студии российского телеканала коррупции на Украине.
Вести.Ru 17:32
Происшествия
Башкирец дважды изнасиловал 17-летнюю племянницу в поле
Как сообщают "Вести Башкортостан", предполагаемым преступником является 30-летний житель одного из сел Ермекеевского района.
Московский Комсомолец 12:16
Кино
Анджелина Джоли вновь стала блондинкой
Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.
StarHit.ru 21 сентября в 22:00
Культура
«Форт Боярд» вернулся на экраны
RT на русском 22 сентября в 16:11
Происшествия
Бывший мэр Новокуйбышевска покончил с собой
Владимир Фомин стал главой Новокуйбышевска 4 декабря 2018 года, до этого он около 20 лет возглавлял Новокуйбышевский завод масел и присадок.
РБК 03:03
Хоккей
«Локомотив» уволил Крэйга Мактавиша
«Локомотив» сообщает о том, что старший тренер Крейг Мактавиш освобожден от занимаемой должности.
Metaratings 05:00
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru 22:49
Экономика
ЦБ ограничил возможности неквалифицированных инвесторов
Как и обещал первый зампред ЦБ Сергей Швецов в начале года, планка для перехода в категорию простого неквалифицированного инвестора была поднята с 400 тыс. до 1,4 млн руб. Таким образом, существенно расширяется число частных инвесторов, которым доступен лишь ограниченный круг финансовых инструментов.
Коммерсантъ 22 сентября в 18:10
Политика
Госдума приняла закон, дающий полиции право объявлять предостережения
Законопроектом предлагается внести в статью 13 ФЗ "О полиции" изменение, предусматривающее наделение полиции правом объявлять обязательное для исполнения предостережение о недопустимости действий, создающих условия для преступлений и административных правонарушений, отнесённых законодательством РФ к подведомственности полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
РИА Новости 06:21
Футбол
Чалова включили в топ-7 игроков вне пределов ведущих чемпионатов
Портал 90min.com составил список из семи луших игроков, выступающих вне пределов топовой пятёрки европейских чемпионатов.
Metaratings 17:05
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о фейке про 15 млн рублей
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, будто Анну Заворотнюк настойчиво приглашали в программу «Прямой эфир» Андрея Малахова, чтобы она рассказала о состоянии здоровья матери.
REGNUM 18:37
Происшествия
Пожар на плавбазе «Пётр Житников» локализовали
RT на русском 19:11
Общество
Старейший британский туроператор Thomas Cook объявил о ликвидации
В контролируемом Thomas Cook туроператором «Интерусит» заверили, что банкротство старейшего британского туроператора не скажется на работе российской компании.
Коммерсантъ 22 сентября в 22:27
Общество
Почти 52 тыс. россиян могут лишиться работы до конца сентября
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Известия 18:45
Экономика
Президентом «Башнефти» стал глава крупнейшего актива «Роснефти»
Президентом «Башнефти» (входит в «Роснефть») назначен бывший глава «РН-Юганскнефтегаз» Хасан Татриев, говорится в сообщении «Башнефти».
РБК 14:39
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия 14:32
Музыка
Стало известно, кто представит Россию на «Детском Евровидении-2019»
Телепрограмма 19:44
Политика
Соловьев эмоционально отреагировал на «либеральный бред» о России
Телеведущий Владимир Соловьев вышел из себя во время обсуждения образа Иосифа Сталина в прямом эфире канала "Россия 1". Журналист громко кричал, бил по барьеру и в целом очень резко отреагировал на "либеральный бред про российскую историю".
Комсомольская правда 00:52
Политика
Министр торговли США заснул во время речи Трампа в ООН
Российская газета 20:22
Экономика
Контракт на первый танкер для «Арктик СПГ-2» подпишут в октябре
Контракт по строительству на судоверфи «Звезда» пилотного танкера для «Арктик СПГ-2» планируется подписать до конца октября.
Известия 22:28
Футбол
«Монако» обыграл «Ниццу» благодаря дублю Головина
Газета.Ru 17:14
Общество
Температура в Москве может вернуться к +20 °С в октябре
Коммерсантъ 10:58
Происшествия
Актер Павел Устинов выразил поддержку фигурантам «московского дела»
Актер Павел Устинов выразил благодарность всем, кто выступил в его защиту и пообещал поддерживать других фигурантов «московского дела» «всеми возможными способами».
Афиша Daily 15:30
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ 16:51
Шоу-бизнес
Кристина Асмус высказалась о разводе с Гариком Харламовым
Слухи о возможных проблемах в семейной жизни Кристины Асмус и Гарика Харламова курсируют в соцсетях несколько недель подряд.
Комсомольская правда 17:15
Армия и оружие
ФСБ заявила о причастности США к переброске боевиков ИГ в Афганистан
Спецслужбы США причастны к доставке членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в северные районы Афганистана, заявил руководитель пятой службы ФСБ Сергей Беседа на совещании глав разведывательных служб стран СНГ.
Коммерсантъ вчера в 05:47
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба
Вяленая, сушеная и копченая рыба может быть опасна для здоровья.
ТК Звезда 02:59