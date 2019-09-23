На фоне новостей о прекращении деятельности Thomas Cook, российский туроператор «Интурист», чьи акции принадлежат британской компании, сделал официальное заявление о дальнейшей деятельности.

Интурист: ситуация с Thomas Cook не отразится на деятельности компании

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